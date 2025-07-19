سكر أقل... تخفيض للضرائب وارتقاء بمذاق الحياة

صرح خبير ضريبي لصحيفة "خليج تايمز" يوم الجمعة بأن تحفيز المصنّعين على خفض مستويات السكر في منتجاتهم لن يشجع على خيارات غذائية صحية فحسب، بل سيعود بالنفع على المستهلكين أيضًا من خلال خفض الأسعار. يأتي ذلك عقب إعلان وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن تطبيق ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة بالسكر.
اعتبارًا من أوائل العام المقبل، سيتم فرض ضريبة الاستهلاك على المشروبات الغازية والطاقة - بما في ذلك المشروبات الغازية والطاقة - على أساس محتوى السكر بدلاً من فئتها، لتحل محل المعدل الثابت الحالي القائم على النسبة المئوية.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُفرض حاليًا ضريبة انتقائية بنسبة 50% على جميع المشروبات الغازية، بالإضافة إلى المشروبات المخلوطة المسحوقة والمركزة التي تحتوي على سكر مضاف أو مُحليات أخرى. أما مشروبات الطاقة وجميع منتجات التبغ، فتُفرض عليها ضريبة انتقائية بنسبة 100%.
ولم تقدم وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب حتى الآن أي تفاصيل بشأن نسبة ضريبة الاستهلاك على المشروبات المحلاة، لكن توماس فان هي، الشريك المؤسس في شركة أوريفير ميدل إيست للاستشارات الضريبية، وصف بالفعل النظام الجديد بأنه صيغة مربحة للجانبين بالنسبة للمستهلكين.
"ومع تطبيق ضريبة الاستهلاك التي تم توسيع نطاقها في عام 2019، أصبح أساس حساب (ضريبة الاستهلاك) هو مبيعات التجزئة، وهو السعر الذي يشتري به المستهلك النهائي المنتج عادةً"، كما أشار فانهي، وهو أيضًا أستاذ مشارك في قانون الضرائب.
وأضاف فانهي: "سيتم استبدال هذا النظام في أوائل عام ٢٠٢٦ بنظام يُركز على محتوى السكر بدلاً من سعر البيع بالتجزئة. وهذا من شأنه أن يُحفز الشركات على تقليل محتوى السكر لتحسين هوامش ربحها وخفض الضرائب، وبالتالي سيكون أكثر فائدة للمستهلكين مع انخفاض أسعار البيع بالتجزئة".
من منظور ضريبة الاستهلاك، تابعت فانهي: "المستوردون أو المصنّعون هم المستفيدون الرئيسيون من النظام الضريبي الجديد. ولكن في النهاية، نأمل أن ينقلوا هذه الوفورات إلى المستهلكين.
"حتى المطاعم أو الكافيتريات المحلية سوف تستفيد أيضًا لأنها ستشتري من الموزعين أو المصنعين."
لاحظت فانهي: "كان الهدف من ضريبة السلع الانتقائية في البداية هو تقليل استهلاك المنتجات التي تُعتبر ضارة بالصحة، مثل مشروبات الطاقة والتبغ، ثم أُضيفت إليها المشروبات السكرية. أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة تسعى الآن إلى تسريع تطبيق هذه الضريبة من خلال تغيير سياستها، على أمل تقليل استهلاك السكر في المشروبات بشكل أكبر".