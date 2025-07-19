سكر أقل... تخفيض للضرائب وارتقاء بمذاق الحياة

لاحظت فانهي: "كان الهدف من ضريبة السلع الانتقائية في البداية هو تقليل استهلاك المنتجات التي تُعتبر ضارة بالصحة، مثل مشروبات الطاقة والتبغ، ثم أُضيفت إليها المشروبات السكرية. أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة تسعى الآن إلى تسريع تطبيق هذه الضريبة من خلال تغيير سياستها، على أمل تقليل استهلاك السكر في المشروبات بشكل أكبر".