سكان في الإمارات يفضلون الاحتفال برأس السنة في المنزل

ستعمل "مها أ"، وهي مواطنة إماراتية مقيمة في العين، في ليلة رأس السنة الجديدة، لكنها نظمت احتفالًا صغيرًا مع الأصدقاء بعد ذلك. وتخطط المجموعة للتجمع في منزلها لإنشاء لوحات رؤية للعام المقبل أثناء الاستمتاع بعشاء لذيذ يخططون لطهيه معًا.