سكان دبي يطالبون بحظر التدخين الإلكتروني في "المولات"

كثفت بلدية دبي التفتيشات في مراكز التسوق في جميع أنحاء الإمارة بعد تلقي شكاوى عدة عن تدخين الإلكترون (الفيب) داخل الأماكن المغلقة، وهو ما يخالف قوانين دولة الإمارات التي تحظر التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة المغلقة.

وردًا على هذه الشكاوى التي أعربت عن قلقها من انتشار ظاهرة استخدام الفيب في المولات، أكدت البلدية أن هناك إجراءات عديدة جارية لردع هذا السلوك.

وقالت البلدية ممثلة في إدارة الصحة والسلامة في بيان صدر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): تم التنسيق مع مشغلي مراكز التسوق لاتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من ظاهرة التدخين.

وتشمل هذه الإجراءات تركيب لافتات توضيحية واضحة عند المداخل والممرات، وتكليف أفراد الأمن بمراقبة وضبط المخالفين، وإصدار تعليمات للمحال والمطاعم بتطبيق الحظر. كما حُظّر التدخين بالقرب من المداخل والمخارج مع تخصيص مناطق للتدخين تبعد مسافة لا تقل عن سبعة أمتار عن هذه النقاط.

وأكدت البلدية أنها تقوم بجولات تفتيشية منتظمة لضمان الالتزام بالقوانين، بهدف حماية الصحة العامة وتعزيز بيئة خالية من التدخين.

ورغم جهود البلدية والتحذيرات المتكررة، يعبر بعض السكان عن استياءهم من استمرار التدخين الإلكتروني داخل المولات، معتبرين ذلك تصرفًا "غير محترم" ومخالفًا لقيم دولة تُعرف بالنظام واحترام الأماكن العامة.

قالت سناء رحيم، أم من الشارقة تزور مولات دبي بشكل متكرر مع أطفالها: «يُشعر هذا بالسلوك بعدم الاحترام، فأنت تمشي معهم وبين الأطفال وفجأة يمر أحدهم وهو ينفث دخان الفيب. هذا ليس مزعجًا فحسب، بل يرسل رسالة خاطئة للأطفال بأن هذا السلوك عادي ومقبول داخل الأماكن المغلقة».

وأضافت أن هذا السلوك لا يتماشى مع سمعة الإمارات في الالتزام بالقانون والرقي، مشيرة إلى أن الحظر لا يقتصر على السجائر العادية فقط، فالفيب أيضًا ليس مكانه داخل المباني.

من جانبه، أشار سعيد المزروعي إلى مشاهدته لشاب مراهق يدخن الفيب في منطقة الطعام داخل مول وقال: «لم يُنبهه أحد، رغم وجود عائلات وأطفال صغار. مجرد رائحة الفيب ليست ضارة أقل، وهذا غير مقبول».

تشريعات الفيب في الإمارات

رغم أن بيع أجهزة الفيب والسوائل الإلكترونية قانوني في الإمارات منذ أبريل 2019 وفقًا للهيئة الإماراتية للمواصفات والمقاييس (إسما) مع قواعد صارمة، إلا أن القانون يحظر استخدامها داخل الأماكن المغلقة مثل المولات والمكاتب والمطارات (باستثناء المناطق المخصصة) والمستشفيات.

كما حظرت بلدية دبي تدخين الشيشة في الحدائق والشواطئ والأماكن الترفيهية العامة، وحددت شروطًا خاصة لمقاهي الشيشة بحيث لا تعمل ضمن 150 مترًا من المدارس أو المساجد أو المناطق السكنية، مع منع دخول النساء الحوامل حتى لو لم يدخنّ.

تحذيرات طبية من التدخين الإلكتروني

يرى أطباء أن التدخين الإلكتروني ليس خيارًا صحيًا آمنًا، وينبهون من مخاطر التعرض المباشر أو غير المباشر لدخان الفيب.

قال الدكتور بينيام تيفيرا، استشاري أمراض الرئة في دبي، في حديثه لـ"خليج تايمز" إن تعرض غير المدخنين للدخان الناتج عن الفيب في الأماكن غير المهواة مثل المولات يشكل خطرًا صحيًا.

وذكر أن "دخان الفيب يحتوي على النيكوتين والمعادن الثقيلة ومواد كيميائية ضارة أخرى، قد تؤثر على وظائف الرئة مع مرور الوقت، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن ومن يعانون أمراض تنفسية".

وأضاف أن حتى مدة قصيرة من التعرض في أماكن مغلقة قد تؤثر على المرضى بالربو وأمراض الرئة المزمنة، ونفى المفهوم الخاطئ بأن بخار الفيب هو مجرد بخار ماء، مؤكداً أن الأبحاث المستمرة تثبت ضرورة تشديد تطبيق القوانين للحفاظ على الصحة العامة.

وخلص إلى أن فرض مناطق خالية من الفيب في المولات "ليس مجرد سياسة بل حماية صحية ضرورية".

هذه الإجراءات والتداعيات تأتي في إطار سعي دبي للحفاظ على بيئة عامة نظيفة وصحية ومتوافقة مع القوانين التي تحمي الجميع من أضرار التدخين والإلكترونيات التي تشبه تأثيرها في العديد من الجوانب التدخين التقليدي.