سكان دبي يصممون حدائق مناطقهم
أتيحت الفرصة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للمشاركة في تصميم حديقة جديدة في دبي. وفي ورشة عمل عقدت مؤخراً، قدم المواطنون والمقيمون مقترحات عدة حول ما ينبغي أن تتضمنه الحديقة في منطقة ند الحمر 3، مثل منطقة لعب تفاعلية وطريقة لتحويل الرطوبة في الجو إلى مياه للنباتات ومسار مظلل لركوب الدراجات.
وقالت الطالبة في المرحلة الثانوية نورا عبدالله عاشور إن الورشة كانت تجربة جديدة، وأضافت: "أحد الأشياء التي ناقشناها كانت منطقة لعب تفاعلية من شأنها إشراك الحواس الخمس لدى الأطفال".
وأضافت الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً: "ستحتوي منطقة اللعب على نافورة مياه صغيرة ليتمكن الصغار من الاستمتاع بها وسيتم تشغيل الموسيقى باستخدام مكبرات الصوت على الأرض، وسيكون هذا مفيداً جداً في إشراكهم".
وأقيمت الورشة في إطار إطلاق منصة دبي للتصميم الحضري، وهي منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى منح السكان الفرصة لرؤية كيف يمكن تحويل المساحات الحضرية. وفي شهر يونيو خلال جلسات الذكاء الاصطناعي، وجه سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بتفعيل هذه المنصة.
وأوضحت نورا أنه أثناء تصميم الحديقة، ركز الحضور على الحفاظ على هوية المنطقة، وقالت: "ناقشنا زراعة أشجار الغاف كغطاء نباتي لأنها أكثر ملاءمة للبيئة هنا، كما سيتم طلاء الأرضية بألوان فاتحة بحيث لا تمتص الأرضية الكثير من الحرارة ولن يكون للملعب مظهر باهت بعد تعرضه لأشعة الشمس القاسية".
المجموعات المركزة
حضر الورشة أكثر من 20 شخصاً من مختلف الأعمار، وتم تقسيم الجميع إلى مجموعتين. ناقشت كل مجموعة جوانب مختلفة يمكن تضمينها في الحديقة. أولاً، كتب الجميع أفكاراً مختلفة على أوراق لاصقة قبل الشروع في مناقشة مطولة حول ما يجب تضمينه وما لا يجب تضمينه.
ومن بين الأفكار التي طرحها الحضور استخدام الألواح الشمسية وإنشاء ملجأ للحيوانات وتركيب مرافق مثل صالة ألعاب رياضية ومسار للدراجات وملعب بادل ونافورة مياه. ومع مناقشة كل مرفق، استخدم المنسقون برنامج Urbanist لإظهار كيف ستبدو المرافق في الحديقة.
فيما يلي عرض لكيفية ظهور مسار ركوب الدراجات في الحديقة:
وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، والذي حضر الجلسة، أنه أعجب بالأفكار. وقال لصحيفة خليج تايمز: "كنت متحمساً جداً لسماع آرائهم. كان هذا أمراً نود أن نعرفه - ما هي الأشياء التي يريدها الناس في حدائقهم لأنهم هم المستخدمون، لقد كانت لديهم بعض الأفكار الرائعة والمتطورة جداً".
وأضاف أن مسؤولين آخرين من بلدية دبي حضروا الجلسة لمناقشة الجوانب الفنية لبعض الأفكار التي تم اقتراحها. وقال: "كان هذا المشروع التجريبي يتعلق بمشروع في ند الشبا 3. ولكن من جانبنا، نحن على استعداد لتنفيذ هذا المشروع لجميع حدائقنا الـ 32 القادمة".
وتم تنظيم الورشة من قبل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالشراكة مع اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وبلدية دبي، وفرجان دبي.
كما ساعدت الورشة، التي أقيمت في مجلس أم سقيم، الحضور على استكشاف العديد من ميزات المنصة، حيث استكشفوا إمكاناتها لتصميم الساحات العامة والمساحات الحضرية، وتم تحديد التصاميم والأفكار الواعدة للتنفيذ في المستقبل في مشاريع بلدية دبي. وطُلب من المستخدمين إعادة تصور العديد من المناطق لتشمل الحدائق الصغيرة والميادين المستدامة والساحات والبستنة الحضرية والشوارع المستدامة والواحات والقنوات الحضرية.
تم إعادة ل ليبدو بهذا الشكل (انظر الصورة أدناه):
تم إعادة تصميم منطقة أخرى حول محطة مترو القصيص مع مساحة حديقة حضرية (انظر الصورة أدناه):
وقال المسؤولون في ورشة العمل أن الهدف من المبادرة لا يقتصر على تبسيط عملية التخطيط الحضري وخفض التكاليف فحسب بل هي تهدف أيضاً لإعطاء الأولوية للمشاركة الفعالة لسكان المدينة في تشكيل بيئتهم.