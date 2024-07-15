سكان دبي يصممون حدائق مناطقهم

حضر الورشة أكثر من 20 شخصاً من مختلف الأعمار، وتم تقسيم الجميع إلى مجموعتين. ناقشت كل مجموعة جوانب مختلفة يمكن تضمينها في الحديقة. أولاً، كتب الجميع أفكاراً مختلفة على أوراق لاصقة قبل الشروع في مناقشة مطولة حول ما يجب تضمينه وما لا يجب تضمينه.

ومن بين الأفكار التي طرحها الحضور استخدام الألواح الشمسية وإنشاء ملجأ للحيوانات وتركيب مرافق مثل صالة ألعاب رياضية ومسار للدراجات وملعب بادل ونافورة مياه. ومع مناقشة كل مرفق، استخدم المنسقون برنامج Urbanist لإظهار كيف ستبدو المرافق في الحديقة.