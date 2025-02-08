سكان الكرامة والفهيدي بدبي متحمسون لتنفيذ مشروع "سوبر بلوك"

ورغم أن التفاصيل لا تزال غير واضحة، إلا أن المغترب أعرب عن ثقته في قيادة المدينة. وقال: "إذا تعلمنا أي شيء من المشاريع السابقة في دبي، فهو أن كل ما تفعله المدينة يكون دائمًا للأفضل".