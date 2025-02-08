سكان الكرامة والفهيدي بدبي متحمسون لتنفيذ مشروع "سوبر بلوك"
ويشعر سكان الأحياء الشعبية في دبي ــ مثل الكرامة والفهيدي ــ بالحماس إزاء المشروع الجديد الذي سيحول مجتمعاتهم إلى مناطق خالية من السيارات وصديقة للمشاة. ويتطلع كثيرون إلى أيام أكثر هدوءاً ورحلات أكثر استرخاء وسط المساحات الخضراء الوفيرة.
وقالت "أمرين الشيخ"، المقيمة في الكرامة منذ فترة طويلة، إن المبادرة ستكون بمثابة "نسمة من الهواء النقي" لمجتمعها، حيث ستعمل على تحسين جودة الهواء، وتقليل التلوث الضوضائي، وجعل المشي أكثر متعة.
وقال الشيخ، الذي يعيش في مبنى بايونير: "إن حيّنا مزدحم للغاية خلال عطلات نهاية الأسبوع بسبب كثرة المطاعم. وسيعمل هذا المشروع الجديد في نهاية المطاف على تقليل حركة المرور وجعل منطقتنا أكثر ملاءمة للعيش".
"المشي في الكرامة أمر صعب، نظراً للازدحام المروري ونقص الظل. وإذا توفرت المزيد من الأشجار والممرات والمناطق المظللة، فإن ذلك سيشجع الناس على الخروج في كثير من الأحيان على أقدامهم وعدم استخدام سياراتهم لمسافات قصيرة."
وفي إطار مبادرة "سوبر بلوك" التي أعلنت عنها دبي مؤخراً، تعد الكرامة واحدة من المناطق التي سيتم تحويلها. ويشكل المشروع ــ الذي يشمل أيضاً الفهيدي وأبو هيل ومنطقة القوز الإبداعية ــ جزءاً من رؤية الإمارة طويلة الأمد لبيئة حضرية أكثر خضرة واستدامة.
ومن المتوقع أن تعمل المبادرة على تشجيع المشي وركوب الدراجات، وتقليل السيارات في الشوارع، وإنشاء مساحات عامة تشجع على التفاعل الاجتماعي.
التعرف على مجتمعك
وترى هيا أبو نائل، التي تسكن في بناية الياسمين في أبو هيل، أن المبادرة قد تترجم إلى المزيد من التفاعل المجتمعي.
وأضافت أنه عندما يتحول الحي إلى مناطق مخصصة للمشاة، فإن الناس يتفاعلون بشكل طبيعي مع محيطهم وجيرانهم. "ويمكن لهذه المبادرة أيضًا أن تعزز الشركات الصغيرة من خلال زيادة حركة المشاة".
وأضافت أبو نائل: "حالياً، أصطحب أطفالي إلى شاطئ الممزر للتنزه أو ركوب الدراجات، لأن الطرق والمساحات الفارغة حول المبنى تكون مشغولة دائماً، وبمجرد أن تتشكل هذه المبادرة، سيكون الأمر سهلاً للغاية، وكل ما علينا فعله هو الخروج إلى المساحات الخضراء".
وفي حين يشعر العديد من السكان بالحماس، يسعى البعض الآخر إلى توضيح كيفية حدوث عملية التحول.
وقال نبيل سيد، رجل الأعمال وتاجر لوازم الخياطة في الفهيدي، إنه يجد صعوبة في تصور كيف يمكن أن تتحول منطقة مزدحمة إلى "منطقة خالية من السيارات".
وأضاف سيد "لكن مهما فعلت دبي، فإنها دائماً تصب في مصلحة سكانها".
ورغم أن التفاصيل لا تزال غير واضحة، إلا أن المغترب أعرب عن ثقته في قيادة المدينة. وقال: "إذا تعلمنا أي شيء من المشاريع السابقة في دبي، فهو أن كل ما تفعله المدينة يكون دائمًا للأفضل".
وقال توماس إيدلمان، مؤسس ومدير عام شركة RoadSafetyUAE لصحيفة خليج تايمز : "مبادرة "سوبر بلوك" هي دليل آخر على أن دبي تأتي باستمرار بطرق إبداعية لتعزيز الحياة المجتمعية".
"إن هذه المبادرة الأخيرة مثيرة للاهتمام للغاية لأنها من شأنها أن تقلل من الحاجة إلى المركبات. كما أنها تعالج مشكلة الازدحام المروري في بعض المجتمعات. وتتلخص مهمتها في الحد من حركة المرور في مناطق جغرافية معينة، وهو ما من شأنه أن يؤثر إيجابًا على جودة الحياة".