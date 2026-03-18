سكان الإمارات يودعون رمضان بالدعاء لأمن الوطن والسلام في المنطقة

بينما اجتمع المصلون لأداء صلاة التراويح الأخيرة في شهر رمضان، أعرب العديد من سكان دولة الإمارات عن دعواتهم التي لم تقتصر على أنفسهم فحسب، بل شملت أيضاً الدعاء بسلامة البلاد وإحلال السلام في المنطقة.
ومع عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء، ذكر السكان أن هذه الليلة الإضافية بدت وكأنها بركة وفرصة أخيرة للتأمل وطلب المغفرة وتحقيق أقصى استفادة من الشهر الفضيل قبل حلول عيد الفطر.
شهدت المساجد في دبي والشارقة تدفقاً كبيراً من المصلين، حيث اختار الكثيرون قضاء وقت أطول في الصلاة والتأمل الهادئ في منازلهم. كما أشار بعض السكان إلى أنهم استغلوا الليلة الختامية للدعاء من أجل السلام والأمان في دولة الإمارات وسط التوترات الإقليمية الجارية.
وقال أحمد أ: "إلى جانب دعواتي الشخصية، أدعو أيضاً لسلامة دولة الإمارات والسلام في المنطقة، هذه ليلة خاصة، ونحن جميعاً نتمنى الخير للبلد الذي نعتبره وطناً لنا."
وأضاف أحمد: "يجب علينا جميعاً أن ندعو للبلاد، خاصة في أوقات كهذه. لطالما كانت الإمارات واحة للأمان بالنسبة لنا، وفي ليلة مثل هذه، الجميع يذكرها في دعواته."
ذكر المؤمنون أن الليلة الأخيرة لا تتعلق فقط بنهاية الشهر، بل هي أيضاً لتعويض ما قد فاتهم في بدايته. وخطط الكثيرون للبقاء لفترات أطول في المساجد بعد الصلاة، بينما خطط آخرون لمواصلة العبادة في المنزل مع عائلاتهم.
وقال أحمد رضا، وهو مقيم في منطقة أبو هيل: "جعلتنا بعض التحديات في المنطقة نشعر بأن رمضان قد مرّ سريعاً هذا العام. ننتظره طوال العام، وفجأة نجد أنفسنا في آخر صلاة تراويح. يجب علينا جميعاً أن ندعو لدولة الإمارات بكثرة."
وأضاف رضا: "كنت مستعداً للعيد غداً، لكن ابني أخبرني بعدم رؤية الهلال بعد قراءته للأخبار. فتوجهت فوراً إلى المسجد لأداء التراويح، وخططنا للقيام بعبادات إضافية طوال الليل في المنزل."
وعبّر بعض السكان عن شعورهم بالامتنان للحصول على يوم صيام إضافي، حيث قال فيصل خان، وهو عامل توصيل في الشارقة: "سيعود رمضان بعد عام كامل، ولا ندري إن كنا سنعيش لنشهده مرة أخرى. لذا، فإن الحصول على يوم إضافي يشبه الهدية. سأقضي المزيد من الوقت في الذكر والدعاء."
وفي منطقة النهدة بالشارقة، قال محمد إدريس، وهو مقيم سوداني يبلغ من العمر 34 عاماً، إنه أخذ إجازة من عمله للتركيز على العبادة. "أخذت يوم إجازة لأنني لم أرغب في تفويت هذه الفرصة. الليلة الأخيرة من رمضان مميزة جداً، وأريد قضاءها في المسجد للدعاء والذكر. العمل يمكن أن ينتظر، لكن هذا الوقت لن يعود."
