سكان الإمارات ينفقون أكثر من 10 آلاف درهم على سفر الشخص الواحد

أظهر الاستطلاع أن تركيا تتمتع بجاذبية واسعة بين المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة بين الفئة العمرية من 29 إلى 44 عامًا. ويُظهر المسافرون الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا اهتمامًا كبيرًا بالوجهات الاستوائية مثل جزر المالديف وماليزيا، بينما يفضل المسافرون الأكبر سنًا المواقع المألوفة أو التي يسهل الوصول إليها.