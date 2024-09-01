سكان الإمارات يشعرون بهزة أرضية خفيفة في مسافي

وفي 29 مايو/أيار، شهد سكان الإمارات العربية المتحدة أيضاً هزات أرضية ناجمة عن زلازل طفيفة ضربت بحر عمان. فقد ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل رأس الخيمة في الساعة 12.12 من صباح الأربعاء 29 مايو/أيار، تلاه زلزال آخر بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر في الساعة 1.53 من صباح اليوم نفسه.