سكان الإمارات يشعرون بهزة أرضية خفيفة في مسافي
ضرب زلزال بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر منطقة مسافي، الأحد 1 سبتمبر/أيلول، حسب محطات الشبكة الوطنية للزلازل في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات.
تم تسجيل الزلزال في منطقة مسافي في الساعة 7:53 صباحاً بتوقيت الإمارات.
وذكرت التقارير أن السكان شعروا بالهزة على عمق 1.6 كيلومتر، لكن المركز الوطني للأرصاد الجوية أكد وطمأن السكان بأن الهزة "لم يكن لها أي تأثير على الإمارات".
وفي 18 أغسطس/آب، تم تسجيل زلزال بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل دبا، وذلك في الساعة 12.14 ظهراً بتوقيت الإمارات.
كما تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر في الإمارات يوم 8 يونيو الجاري، في منطقة مسافي عند الساعة 11.01 مساء.
وفي 29 مايو/أيار، شهد سكان الإمارات العربية المتحدة أيضاً هزات أرضية ناجمة عن زلازل طفيفة ضربت بحر عمان. فقد ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل رأس الخيمة في الساعة 12.12 من صباح الأربعاء 29 مايو/أيار، تلاه زلزال آخر بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر في الساعة 1.53 من صباح اليوم نفسه.
ورغم أن الإمارات العربية المتحدة تسجل هزات أرضية بين الحين والآخر، إلا أن خبراء الزلازل طمأنوا المواطنين بأنه لا داعي للقلق من وقوع زلازل في المنطقة.