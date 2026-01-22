سكان الإمارات يستقبلون الشتاء بالتخييم في الجبال والمزارع

تشهد الإمارات أبرد أمسياتها هذا الشتاء، وقد دفع هذا السكان إلى الخروج للاستمتاع بالطقس. في الأيام القليلة الماضية، انخفضت درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من البلاد، وسجلت بعض الأماكن قراءات قريبة من الصفر، كما هو الحال في المناطق المرتفعة. يشارك السكان صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لقراءات الطقس في مناطقهم، وقد نشر البعض أيضًا صورًا مع تعليقات — 'حان وقت إخراج السترات الشتوية'.

بالنسبة للعديد من العائلات الإماراتية، تُقضى أمسيات الشتاء خلال عطلة نهاية الأسبوع خارج المدينة. قال عبدالرحمن الشيزاوي إنه يخطط لقضاء الليالي القادمة في مزرعة عائلته في سويحان بأبوظبي.

أفادت الخليج تايمز في وقت سابق أن موجة البرد من المتوقع أن تستمر لبضعة أيام أخرى، مما يجعلها واحدة من أفضل الفترات في الموسم للاستمتاع بالخطط الخارجية. من الإقامات في المزارع بالجبال إلى التخييم الصحراوي ورحلات المشي لمسافات طويلة، قال السكان إنهم يغيرون روتينهم للاستفادة القصوى من ليالي الشتاء الممتعة.

وفقًا للمركز الوطني للأرصاد (NCM)، من المتوقع أن تستمر الأمسيات الباردة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع استمرار الرياح المتقلبة في الهبوب، مما يعزز الشعور بالبرد، خاصة بعد غروب الشمس. بينما تظل درجات الحرارة خلال النهار مريحة، شجع الانخفاض في الليل الناس على التخطيط لتجمعات المساء المتأخرة، والإقامات الليلية، ورحلات نهاية الأسبوع.

قال مواطن إماراتي آخر، علي الكندي، إنه سيتوجه إلى مزرعته في حتا للاستمتاع بالليالي الباردة.

ويعدل الوافدون أيضًا خطط عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بهم وفقًا للطقس. قال جورج كالاثيل، أخصائي الفعاليات الذي يعمل في القوز، إنه هو وأصدقاؤه يخططون لرحلة تخييم صحراوية ليلية.

“بعد مغادرتي المكتب مساء الأربعاء، أدركت مدى برودة الجو. وفي الوقت نفسه، بدأت أتلقى رسائل على مجموعة واتساب الخاصة برحلاتنا الصحراوية، حيث كان الجميع يتحدث عن انخفاض درجة الحرارة،” قال جورج.

“لقد خططنا بالفعل للتوجه إلى الصحراء مساء الجمعة، والتخييم هناك والعودة مساء السبت، وهذا الطقس جعلها مثالية لرحلة تخييم ليلية،” قال جورج.

بالنسبة لعشاق المغامرة والمتنزهين، فتحت الأمسيات الباردة فرصًا للمغامرة. قال توم رييس، وهو محترف وسائط متعددة في شركة عقارية، إنه سيتنزه ويخيم بالقرب من جبل يبر مع أصدقائه. “الطقس مثالي للمشي لمسافات طويلة. إنه بارد، غير رطب، والليالي رائعة للتخييم.”

“هناك بقعة خاصة في التلال حيث تبدو الصباحات وكأنها من عالم آخر. تتغطى سلسلة الجبال بأكملها بالضباب لبضع ساعات حتى تشرق الشمس،” قال توم.