سكان الإمارات يستبدلون الشواطئ بجبال الثلوج واليابان في العيد

مع توافق عطلة عيد الفطر وإجازة الربيع في وقت واحد تقريباً هذا العام، تعمل العائلات في الإمارات على تحويل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة إلى إجازات ممتدة، حيث تصدرت وجهات الثلوج والملاذات الشاطئية القائمة. ويقول وكلاء السفر في الدولة إن الاستفسارات شهدت طفرة كبيرة، مع تخطيط الكثيرين لرحلات تصل إلى 10 أيام.

وقال امتياز حسين، الرئيس التنفيذي لشركة "بينوي توريزم" (Pinoy Tourism): "نشهد هذا العام واحدة من أقوى طفرات سفر العيد في المواسم الأخيرة. لقد أدى تزامن العطلات المدرسية مع العيد إلى إطالة متوسط مدة الرحلة لتتراوح بين 5 إلى 8 أيام، مقارنة بـ 3 أو 4 أيام المعتادة في العيد".

من جانبه، أشار راهيش بابو، مدير العمليات في موقع "musafir.com"، إلى أن العائلات تستغل هذا التداخل بأقصى حد، قائلاً: "مع تداخل عيد الفطر وإجازة الربيع، نرى عائلات تحول هذه الفترة إلى عطلة تمتد من 7 إلى 10 أيام بدلاً من الهروب التقليدي في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة".

ومن المتوقع أن يصادف العيد هذا العام يوم 18 أو 19 مارس، اعتماداً على رؤية الهلال. وفي حال صادف العيد يوم 18 مارس، فسيمنح ذلك سكان الإمارات عطلة نهاية أسبوع طويلة مدتها أربعة أيام.

وجهات يزداد عليها الطلب

وفقاً لـ سفير محمد، المدير العام لشركة "سمارت ترافيلز" (Smart Travels)، فإن العديد من العائلات تختار وجهات تمنح "تأشيرة عند الوصول" لسهولة الإجراءات. وقال: "الدول التي تمنح سكان الإمارات تأشيرة عند الوصول لا تزال الوجهات الأكثر شعبية، تليها روسيا؛ حيث تبدي العديد من العائلات رغبتها في استكشاف الثلوج، ويطلب الآباء باقات اقتصادية. كما تحظى الوجهات الشاطئية مثل فوكيت وكرابي بشعبية كبيرة".