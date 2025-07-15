سكان الإمارات يرحبون بمشروع تطوير شارع الإمارات: "نعمة" تختصر زمن الرحلات وتنهي الازدحام

أعرب سكان الإمارات عن امتنانهم لإعلان الدولة عن مشروع تطوير شارع الإمارات بتكلفة 750 مليون درهم. ويُعد هذا التطوير للبنية التحتية نقلة نوعية في أحد أكثر شوارع الدولة ازدحامًا.
وسيركز المشروع على تطوير تقاطع رقم 7 الحيوي في الشارقة من خلال توسيع الطرق وإنشاء ستة جسور. وقد لاقت هذه الخطوة استحسانًا كبيرًا من مستخدمي الطريق اليوميين الذين لطالما عانوا من ازدحام حركة المرور على هذا الطريق الحيوي الذي يربط المدن الشرقية والوسطى والشمالية بدبي وأبوظبي.
محمد الحمادي، أحد سكان الشارقة الذي يتنقل أسبوعيًا بين الشارقة وأبوظبي، وصف المشروع بأنه "نعمة" ستُحسّن تجربة تنقله بشكل كبير. وقال: "أستخدم هذا الشارع والتقاطع بشكل متكرر لأنني أتنقل بين الشارقة وأبوظبي أسبوعيًا. جزا الله شيوخنا وحكومتنا الموقرة خير الجزاء على هذا المشروع".
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وأكد الحمادي على الأهمية الاستراتيجية للتقاطع، مشيرًا إلى أنه "يربط جميع مدن الدولة، ويمر عبره القادمون من المدن الشرقية والوسطى والشمالية باتجاه دبي وأبوظبي، وكذلك باتجاه المناطق الداخلية لمدينة الشارقة".
وأضاف أن "المشروع سيكون له تأثير كبير على الناس وسيجلب لهم السعادة ويختصر وقت السفر ويساعد في توفير ساعة على الأقل خلال ساعات الذروة - التنقل الصباحي والعودة بعد الظهر".
عبد الله الشاعر، أحد سكان منطقة الزبير في الشارقة والذي يستخدم الطريق يوميًا، أعرب عن آراء مماثلة حول الفوائد المحتملة للمشروع. وقال الشاعر: "أستخدم الطريق يوميًا، وهو بالطبع الخيار الأمثل للوصول إلى دبي والعاصمة أبوظبي".
ووصف التطوير بأنه "خطوة إيجابية ومهمة لتحسين انسيابية المرور وتعزيز جودة الحياة"، معرباً عن أمله في أن "تكون أعمال التوسعة وفق أعلى المعايير وأن يتم تنفيذها بأقل تأثير ممكن على السائقين".
وأعرب محمد أحمد الظهوري عضو المجلس الاستشاري في الشارقة عن ارتياحه الشديد للإعلان عن المشروع، ووصفه بأنه "مشروع حيوي طال انتظاره منذ سنوات".
وأشار إلى أن المشروع الذي سيبدأ تنفيذه في سبتمبر المقبل ويستمر عامين، يأتي بعد "العديد من المطالبات المتواصلة من مستخدمي الطريق، والمثابرة والانتظار، والمتابعة الحثيثة من قيادتنا الرشيدة".
أعرب الظهوري عن تقديره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على اهتمامها بتطوير البنية التحتية. وقال: "أود أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لحكومتنا الرشيدة وللمسؤولين وفرق عملهم المسؤولة عن هذه المشاريع الحيوية التي تخدم الوطن، على جهودهم الكبيرة في تطوير المشاريع ورعايتها ومتابعتها الحثيثة".
في غضون ذلك، قالت ريم حسن من الشارقة، وهي إحدى مستخدمي الطريق: "هذا التوسع سيوفر لي الكثير من الوقت، حيث أنني وعائلتي نستخدم هذا الطريق كثيرًا للتنقل إلى دبي".
ويمثل مشروع تطوير طريق الإمارات، الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة والبنية التحتية، أحد أهم الاستثمارات في البنية التحتية لشبكة النقل في المنطقة.
ويبدأ المشروع، الذي يبلغ طوله 25 كيلومتراً، عند تقاطع البادي ويمتد إلى أم القيوين، ومن المقرر أن يبدأ البناء في سبتمبر 2025.
توسيع الطريق: التوسع من ثلاثة إلى خمسة مسارات في كل اتجاه
إنشاء الجسور: ستة جسور جديدة عند التقاطع رقم 7، بإجمالي طول 12.6 كيلومتر.
تعزيز القدرة: القدرة على التعامل مع ما يصل إلى 9000 مركبة في الساعة
الطرق المجمعة: 3.4 كيلومتر من الطرق المجمعة الجديدة على كلا الجانبين
حارات المرور: إضافة 70 كيلومترًا من حارات المرور الجديدة
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خفض وقت السفر بنسبة 45% وزيادة سعة الطرق بنسبة 65%، مما يعالج واحدة من أكثر الاختناقات المرورية استمراراً في شبكة الطرق الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالنسبة للعديد من السكان، فإن التخفيض الموعود في وقت السفر سوف يترجم إلى مزيد من الوقت مع العائلة وتقليل التوتر الناجم عن الازدحام المروري.
مشروع طريق الإمارات بتكلفة 750 مليون درهم لتخفيف الازدحام المروري وتقليص زمن السفر. سائقو السيارات في الإمارات يدفعون رسوم سالك، ويضطرون لقطع مسافات أطول للوصول إلى وجهاتهم مع إغلاق الشارقة للطرق الرئيسية الرابطة. دبي تغلق جزئيًا طريق الإمارات المؤدي إلى الشارقة وشارع E311 لأعمال الطرق.