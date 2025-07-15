سكان الإمارات يرحبون بمشروع تطوير شارع الإمارات: "نعمة" تختصر زمن الرحلات وتنهي الازدحام

أعرب سكان الإمارات عن امتنانهم لإعلان الدولة عن مشروع تطوير شارع الإمارات بتكلفة 750 مليون درهم. ويُعد هذا التطوير للبنية التحتية نقلة نوعية في أحد أكثر شوارع الدولة ازدحامًا.

وسيركز المشروع على تطوير تقاطع رقم 7 الحيوي في الشارقة من خلال توسيع الطرق وإنشاء ستة جسور. وقد لاقت هذه الخطوة استحسانًا كبيرًا من مستخدمي الطريق اليوميين الذين لطالما عانوا من ازدحام حركة المرور على هذا الطريق الحيوي الذي يربط المدن الشرقية والوسطى والشمالية بدبي وأبوظبي.

محمد الحمادي، أحد سكان الشارقة الذي يتنقل أسبوعيًا بين الشارقة وأبوظبي، وصف المشروع بأنه "نعمة" ستُحسّن تجربة تنقله بشكل كبير. وقال: "أستخدم هذا الشارع والتقاطع بشكل متكرر لأنني أتنقل بين الشارقة وأبوظبي أسبوعيًا. جزا الله شيوخنا وحكومتنا الموقرة خير الجزاء على هذا المشروع".

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وأكد الحمادي على الأهمية الاستراتيجية للتقاطع، مشيرًا إلى أنه "يربط جميع مدن الدولة، ويمر عبره القادمون من المدن الشرقية والوسطى والشمالية باتجاه دبي وأبوظبي، وكذلك باتجاه المناطق الداخلية لمدينة الشارقة".

وأضاف أن "المشروع سيكون له تأثير كبير على الناس وسيجلب لهم السعادة ويختصر وقت السفر ويساعد في توفير ساعة على الأقل خلال ساعات الذروة - التنقل الصباحي والعودة بعد الظهر".

السكان يشيدون بالاستثمار في البنية التحتية

عبد الله الشاعر، أحد سكان منطقة الزبير في الشارقة والذي يستخدم الطريق يوميًا، أعرب عن آراء مماثلة حول الفوائد المحتملة للمشروع. وقال الشاعر: "أستخدم الطريق يوميًا، وهو بالطبع الخيار الأمثل للوصول إلى دبي والعاصمة أبوظبي".

ووصف التطوير بأنه "خطوة إيجابية ومهمة لتحسين انسيابية المرور وتعزيز جودة الحياة"، معرباً عن أمله في أن "تكون أعمال التوسعة وفق أعلى المعايير وأن يتم تنفيذها بأقل تأثير ممكن على السائقين".