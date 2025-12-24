سكان الإمارات يحولون منازلهم إلى أرض عجائب شتوية

وعندما رأى أطفالها المنزل وقد تحول إلى أرض عجائب شتوية، لم يُبدوا دهشة كبيرة — الأمر الذي خيب أمل والدتهم بعض الشيء. وقالت ممازحة: “كنت مستاءة نوعًا ما لأن الأمر لم يحدث التأثير المذهل الذي توقعته. لكن مجددًا، هؤلاء الأطفال يعيشون في دبي، وأعتقد أنهم اعتادوا على رؤية الكثير من الأمور المبهرة لدرجة أنهم أصبحوا لا يتأثرون بسهولة، في الواقع أنا أكثر حماسًا منهم!”