سكان الإمارات يحولون منازلهم إلى أرض عجائب شتوية

يختار بعض الناس تزيين منازلهم في عيد الميلاد بشجرة مضاءة وعدد قليل من أطواق الزهور والهدال الموزعة في أرجاء المنزل. بينما يستخدم آخرون شرارتهم الإبداعية لابتكار شيء أكبر وأكثر تميزًا.
في هذا الموسم الاحتفالي، كانت الأجواء فرصة لهؤلاء الأفراد ليحولوا منازلهم بالكامل إلى مشاهد جريئة وساحرة تشبه عوالم "أرض العجائب الشتوية" وكأنها مأخوذة من أحد الأفلام.
بدأ توني ويليامز، وهو طيار مروحية متقاعد، بجمع بعض القطع الصغيرة من القطارات المصغرة والمباني الصغيرة هنا وهناك. ومع مرور السنوات، كبر هذا الجمع، وبدلاً من ترك الأجزاء متناثرة في أرجاء المنزل، قرر ويليامز أن يضعها معًا في ترتيب واحد ليصنع قرية مصغرة لعيد الميلاد.
على مدى أكثر من خمس سنوات، أصبحت عادة سنوية له أن ينشئ بلدة مصغرة في وسط غرفة المعيشة، تتضمن قطارات متحركة ومفاتيح إضاءة — قام بإصلاح بعضها بنفسه.
قال إنه بدأ هذه الهواية بعد تقاعده، بعد أن عمل لأكثر من خمسين عامًا. وأضاف: “عندما يتقاعد الناس، تراودهم دائمًا فكرة أنهم بحاجة لشيء آخر يملأ وقتهم. عندما كنت صبيًا، كنت أحب بناء الأشياء. فقلت لنفسي، أعلم ماذا سأفعل، سأبني مدينة صغيرة هذا العام.”
عادة ما تقضي كانيسا مولونيه موسم الأعياد في أماكن تتساقط الثلوج فيها بغزارة ليستمتع أطفالها بأجواء عيد الميلاد التقليدية. إلا أنها هذا العام خصصت وقتها لتحويل منزلها إلى ما يشبه "أرض العجائب الشتوية". وبدلاً من الذهاب إلى الأماكن التي يتساقط فيها الثلج، قررت مولونهه أن تجلب الثلج إلى منزلها.
قالت: “عشنا في أوروبا وكان الجو هناك باردًا جدًا. لذا أردنا أن نعيش ذلك الإحساس هنا. وهذا العام قررنا أن نذهب لأقصى حدود الزينة لنحافظ على روح عيد الميلاد.”
قررت مولونيه، وهي رائدة أعمال ومستشارة في مجال الموضة، أن تخلق تأثير “كرة الثلج” في فناء منزلها الداخلي المحاط بالمبنى. فمن الخارج، يبدو المكان وكأنه داخل كرة ثلجية، مع تساقط “ثلج” صناعي من آلة مثبتة في الطابق الثاني.
وعندما رأى أطفالها المنزل وقد تحول إلى أرض عجائب شتوية، لم يُبدوا دهشة كبيرة — الأمر الذي خيب أمل والدتهم بعض الشيء. وقالت ممازحة: “كنت مستاءة نوعًا ما لأن الأمر لم يحدث التأثير المذهل الذي توقعته. لكن مجددًا، هؤلاء الأطفال يعيشون في دبي، وأعتقد أنهم اعتادوا على رؤية الكثير من الأمور المبهرة لدرجة أنهم أصبحوا لا يتأثرون بسهولة، في الواقع أنا أكثر حماسًا منهم!”
على الرغم من أنها لا تحتفل بالجانب الديني من عيد الميلاد، أرادت برنا رامي أن تقوم بشيء مميز في موسم الأعياد. وبدلاً من الزينة التقليدية كشجرة عيد الميلاد وأطواق الزهور والهدال، اختارت فكرة فريدة: ركن لمشروبات الكاكاو الساخنة.
تم ترتيب الركن على رفوف ذات طبقات ويشبه متجرًا صغيرًا لمشروب الشوكولاتة الساخنة، يضم أنواعًا مختلفة من الكاكاو مع إضافات مثل المارشميلو وقطع الشوكولاتة بالنعناع وخبز الزنجبيل، إلى جانب زينة احتفالية. ويتغير ديكور هذا الركن بتغير المواسم — فاليقطين وأوراق الخريف لفصل الخريف، والهلال والنجوم لشهر رمضان، وهكذا.
قالت رامي إن الفكرة تهدف إلى تعريف أطفالها بثقافات واحتفالات مختلفة. وأضافت: “بالعيش هنا، يرون الكثير من الأعياد والمناسبات ويشعرون بالحماس تجاهها جميعًا.”
أما خبيرة الديكور أليساندرا غوترت فيانا، فما زال منزلها خاليًا من زينة عيد الميلاد. فمنذ بداية شهر ديسمبر، كانت مشغولة جدًا بتزيين منازل الآخرين لدرجة أنها لم تجد الوقت لتزيين منزلها بعد. وقالت إنها ستضطر في مرحلة ما إلى نصب شجرة الميلاد ووضع بعض الإضاءات، لكن مهمتها الحالية هي إنهاء منازل عملائها أولاً.
ففي شهر ديسمبر وحده، أنهت ديكور أربع منازل كبيرة، استغرق بعضها من يوم إلى يومين من العمل الكامل، بينما الأطول استغرق ثلاثة أيام متواصلة — من الصباح حتى الليل.