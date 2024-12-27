سكان الإمارات يتغلبون على زحام المرور بالرياضة بعد العمل

بالنسبة لضياء جادالله البالغ من العمر 44 عامًا، كان التنقل اليومي من دبي إلى عجمان مصدرًا لا ينتهي للإحباط. يتذكر: "كان الأمر يستغرق حوالي ساعتين في كل اتجاه، مما جعلني أشعر بالإرهاق بحلول الوقت الذي أعود فيه إلى المنزل. أدركت أنني بحاجة إلى إيجاد طريقة لكسر دائرة القيادة والراحة في المنزل، حيث لم يساعدني ذلك على الشعور بتحسن".