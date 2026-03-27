سكان الإمارات يتعاملون مع المنازل الغارقة والسيارات المتضررة بعد الأمطار الغزيرة

شهد بعض سكان الإمارات شوارع غارقة، وسيارات مغمورة جزئيًا بالمياه، وفروع أشجار متساقطة عبر مناطق وقوف السيارات مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية على أجزاء من البلاد يوم الأربعاء.
من النعيمية والخور إلى المناطق المنخفضة في الراشدية، كان تأثير العاصفة واضحًا في العديد من الأحياء، حيث دخلت المياه المنازل، وتحولت مناطق وقوف السيارات إلى برك، وألحقت الرياح القوية أضرارًا بالنوافذ والشرفات.
في الراشدية، حيث يعيش العديد من السكان في فيلات صغيرة ويعملون كسائقي سيارات أجرة وخياطين وخبازين، دخلت المياه المنازل الواقعة في المناطق المنخفضة. قال رفيق الحسين، سائق يعيش في المنطقة: “كنا نتابع الأخبار منذ الأسبوع الماضي، لذلك عرفنا أن الأمطار قادمة.” وأضاف: “قبل يوم من الأمطار، بدأنا بنقل أشياء مثل المراتب والوسائد وممتلكاتنا، ووضعنا التلفزيون على رف أعلى ونقلنا الأشياء المهمة بعيدًا عن الأرض. كانت الأمطار الغزيرة في أبريل 2024 في أذهاننا وقد عانينا كثيرًا، لذلك هذه المرة لم نرد المخاطرة.”
على الرغم من الاستعدادات، لا تزال المياه تدخل المنازل. قال: “في غضون دقائق، بدأت المياه تدخل إلى الداخل. في إحدى اللحظات، شعرت وكأن الصالة بأكملها ستغرق.” وأضاف: “بقيت المياه في الداخل لمدة أربع إلى خمس ساعات تقريبًا. كنا نقف ونشاهد في البداية لأنه لم يكن هناك الكثير مما يمكننا فعله بينما كانت الأمطار تهطل بغزارة.”
بمجرد أن تباطأت الأمطار بعد ساعة، خرج السكان لتصريف المياه معًا. قال الحسين: “جيراننا وأصحاب المتاجر، وحتى الأطفال، جاءوا لمساعدتنا وسكان تلك المنازل التي دخلتها المياه. استغرق الأمر وقتًا، لكننا تمكنا ببطء.” مضيفًا أن هذا كان الروتين خلال اليومين الماضيين، لكن أمطار الخميس كانت أخف.
وواجه السكان الذين يعيشون في المباني الشاهقة نوعًا مختلفًا من المشاكل. قالت زيبا خان، إحدى سكان برج سيتي، إن الوضع أصبح شديدًا في غضون دقائق. قالت خان: “كانت الرياح قوية للغاية. بدأت الأشياء الموجودة في الشرفة تتحرك وتصطدم بالجدران. للحظة، كنت قلقة من أنها قد تسقط.”
قالت إن الضرر حدث بسرعة. “أغلق باب شرفتي فجأة وتصدع، وفي نفس الوقت، انكسرت نافذة المطبخ أيضًا. بدأت مياه الأمطار تدخل من كلا الجانبين. كان علينا الإسراع لإغلاق كل شيء ووضع المناشف حولنا.”
قال شيفر علي، أحد سكان برج الخور ورجل أعمال، إن المياه دخلت شقته بعد كسر نافذة. “كنت قد ذهبت إلى مكتبي مبكرًا وعدت إلى المنزل بحلول الساعة 12. لدينا النوع القديم من النوافذ وكنت قد نسيت إغلاقها،” قال علي.
في حوالي الساعة 1:30 ظهرًا، بينما كان علي يتناول غدائه، سمع صوت تكسير عالٍ وكانت نافذة غرفة نومه. “انكسر زجاج النافذة بسبب ضغط الرياح، وبدأت المياه تتدفق إلى الداخل. كنا نحاول السيطرة على الوضع، لكنه كان صعبًا في تلك اللحظة.”
وأضاف أن الوضع تحسن بمجرد توقف المطر. “بعد أن خفت حدة المطر، بدأنا التنظيف على الفور. استخدمنا المماسح والمناشف ونظفنا كل شيء.”
كما أبلغ السكان عن مشاكل تتعلق بالمركبات المتوقفة، خاصة تلك التي تركت في المناطق المفتوحة أثناء العاصفة. قال رامي النعمان، مدير مطعم يعيش في الخور، إنه أوقف سيارته على بعد بضعة ممرات بالقرب من مكان عمله بسبب نقص مواقف السيارات في مبناه، لكنه عاد ليجد فروع الأشجار قد سقطت عليها. “لم أفكر كثيرًا في الأشجار المحيطة عندما أوقفت السيارة. عندما عدت، رأيت فروعًا في كل مكان على سيارتي. لحسن الحظ، لا يوجد أي ضرر،” قال.
ومع ذلك، لا يزال الوضع دون حل حيث سدت نخلة سقطت خلف السيارة مخرجها. “في الوقت الحالي، لا أستطيع حتى تحريك السيارة لأن شجرة كبيرة سقطت خلفها. بمجرد إزالتها، عندها فقط يمكنني إخراجها. آمل فقط ألا تمطر مرة أخرى، وإلا فقد تتسبب في أضرار،” أضاف رامي.
قالت السلطات إنها تستجيب بنشاط للوضع. أكدت شرطة عجمان للجمهور استعدادها للتعامل مع الظروف الجوية على مدار الساعة وقالت إن السكان يمكنهم استخدام تطبيقها الذكي للحصول على شهادات أضرار المركبات أو الإبلاغ عن فقدان لوحات الأرقام بسبب الحوادث المتعلقة بالأمطار.
قالت هيئة عجمان للمواصلات إنها تواصل تنفيذ خطتها التشغيلية خلال الظروف الجوية الحالية من خلال تكثيف جهود فرق النقل العام ومركبات الأجرة والمراقبة المستمرة لحركة المرور، وذلك في إطار التزامها بسلامة المستخدمين وضمان استمرارية الخدمات.
بينما قال العديد من السكان إن الخبرة السابقة من أمطار العام الماضي الغزيرة ساعدتهم على الاستعداد بشكل أفضل هذه المرة، لا يزال الوضع في بعض المناطق المنخفضة ومواقف السيارات المفتوحة يمثل تحديات حيث لا تزال جهود التنظيف مستمرة.
