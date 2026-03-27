سكان الإمارات يتعاملون مع المنازل الغارقة والسيارات المتضررة بعد الأمطار الغزيرة

شهد بعض سكان الإمارات شوارع غارقة، وسيارات مغمورة جزئيًا بالمياه، وفروع أشجار متساقطة عبر مناطق وقوف السيارات مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية على أجزاء من البلاد يوم الأربعاء.

من النعيمية والخور إلى المناطق المنخفضة في الراشدية، كان تأثير العاصفة واضحًا في العديد من الأحياء، حيث دخلت المياه المنازل، وتحولت مناطق وقوف السيارات إلى برك، وألحقت الرياح القوية أضرارًا بالنوافذ والشرفات.

في الراشدية، حيث يعيش العديد من السكان في فيلات صغيرة ويعملون كسائقي سيارات أجرة وخياطين وخبازين، دخلت المياه المنازل الواقعة في المناطق المنخفضة. قال رفيق الحسين، سائق يعيش في المنطقة: “كنا نتابع الأخبار منذ الأسبوع الماضي، لذلك عرفنا أن الأمطار قادمة.” وأضاف: “قبل يوم من الأمطار، بدأنا بنقل أشياء مثل المراتب والوسائد وممتلكاتنا، ووضعنا التلفزيون على رف أعلى ونقلنا الأشياء المهمة بعيدًا عن الأرض. كانت الأمطار الغزيرة في أبريل 2024 في أذهاننا وقد عانينا كثيرًا، لذلك هذه المرة لم نرد المخاطرة.”

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

على الرغم من الاستعدادات، لا تزال المياه تدخل المنازل. قال: “في غضون دقائق، بدأت المياه تدخل إلى الداخل. في إحدى اللحظات، شعرت وكأن الصالة بأكملها ستغرق.” وأضاف: “بقيت المياه في الداخل لمدة أربع إلى خمس ساعات تقريبًا. كنا نقف ونشاهد في البداية لأنه لم يكن هناك الكثير مما يمكننا فعله بينما كانت الأمطار تهطل بغزارة.”

بمجرد أن تباطأت الأمطار بعد ساعة، خرج السكان لتصريف المياه معًا. قال الحسين: “جيراننا وأصحاب المتاجر، وحتى الأطفال، جاءوا لمساعدتنا وسكان تلك المنازل التي دخلتها المياه. استغرق الأمر وقتًا، لكننا تمكنا ببطء.” مضيفًا أن هذا كان الروتين خلال اليومين الماضيين، لكن أمطار الخميس كانت أخف.