سكان الإمارات يتجهون نحو مغامرات سريعة مع أولى نسمات الخريف

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الجمعة 5 سبتمبر، بدأ سكان الإمارات في التخطيط لرحلة أخيرة قبل بدء موسم الشتاء. وكون السبت والأحد يومي عطلة أسبوعية، أصبحت العطلة التي تدوم لثلاثة أيام فرصة مثالية للهروب السريع إلى وجهات قريبة.
أفادت وكالات السفر بأنها تشهد طلبًا قويًا، لا سيما من العزاب والمتزوجين حديثًا الذين قضوا الصيف في الإمارات بينما سافرت عائلاتهم إلى الخارج. وتشجع العديد من الشركات في الإمارات موظفيها العزاب على موازنة إجازاتهم بالعمل خلال موسم الذروة، وقد أتاحت لهم عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المفاجئة فرصةً سانحةً.
قال بافان بوجاري، مستشار السفر في شركة لاكشري ترافيلز: "كانت عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه بمثابة نعمة للعديد من العزاب والأزواج الذين لم يسافروا في يوليو أو أغسطس. إنهم متشوقون للسفر حتى لو لبضعة أيام فقط. معظمهم يرغبون في الهروب من الحر والاستمتاع بوجهات سياحية تبعد ساعات قليلة فقط".
كما ذكر أن المسافرين المتحمسين وفروا المال خلال أشهر الصيف المزدحمة بتجنّب الإنفاق في مراكز التسوق أو تناول الطعام في الخارج. وقال بوجاري: "بفضل هذه الأموال المُدّخرة، أصبحت الأولوية لديهم لقضاء وقت ممتع سريع مع أحبائهم".
تشمل الخيارات الشائعة أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان وجورجيا وأرمينيا، بينما يختار الأزواج الذين ليس لديهم أطفال جزر المالديف وسريلانكا لشواطئهما وطقسهما الجميل. وأضاف بوجاري: "تُفضّل هذه الدول ليس فقط لمناخها، بل أيضًا لقصر مدة الرحلة وعدم وجود فارق التوقيت. يرغب الناس في الاستفادة القصوى من عطلتهم دون إضاعة الوقت في التنقل".
قال خبراء السفر إنه في حين أن العائلات كانت تقضي إجازاتها المدرسية بالفعل، إلا أن الطلب الآن يأتي من جيل الشباب. وصرح ليبين فارغيز، مدير المبيعات في شركة روح للسفر، بأنهم يشهدون زيادة كبيرة في عدد المتزوجين حديثًا والأزواج الشباب الذين يحجزون باقات سياحية إلى جزر المالديف وسريلانكا. ويختار العزاب باكو وتبليسي وألماتي.
وفقًا لتحليل صحيفة خليج تايمز ، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران إلى الوجهات الشهيرة بشكل طفيف خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة مقارنةً بالأسبوع الذي تلاه. تُظهر بيانات سكاي سكانر ما يلي:
وتبلغ تكلفة الرحلة المباشرة من دبي إلى باكو في الرابع من سبتمبر 548 درهماً إماراتياً، مقارنة بـ450 درهماً إماراتياً في 11 سبتمبر.
تبلغ تكلفة الرحلات الجوية إلى تبليسي، جورجيا 615 درهمًا إماراتيًا في الرابع من سبتمبر، مقابل 520 درهمًا إماراتيًا في الخميس التالي.
ومن المقرر أن تصل أسعار التذاكر إلى كازاخستان عند 736 درهماً إماراتياً في الرابع من سبتمبر/أيلول، وتنخفض إلى 614 درهماً إماراتياً في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
ويبلغ سعر التذكرة إلى جزر المالديف 605 درهمًا إماراتيًا في الرابع من سبتمبر، مقارنة بـ498 درهمًا إماراتيًا في الأسبوع التالي.
وقال مستشارو السفر إن هذه الزيادات الصغيرة في أسعار التذاكر أمر شائع خلال العطلات الرسمية عندما يرتفع الطلب.
وبما أن شهر سبتمبر يمثل الانتقال من ذروة حرارة الصيف إلى أشهر أكثر برودة، فإن عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه تُعتبر الفرصة الأخيرة لقضاء عطلة صيفية.
هذه ليست مجرد عطلة، بل هي الفصل الختامي من صيف الكثيرين، كما قال بوجاري.