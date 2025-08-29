سكان الإمارات يتجهون نحو مغامرات سريعة مع أولى نسمات الخريف

وتبلغ تكلفة الرحلة المباشرة من دبي إلى باكو في الرابع من سبتمبر 548 درهماً إماراتياً، مقارنة بـ450 درهماً إماراتياً في 11 سبتمبر.

تبلغ تكلفة الرحلات الجوية إلى تبليسي، جورجيا 615 درهمًا إماراتيًا في الرابع من سبتمبر، مقابل 520 درهمًا إماراتيًا في الخميس التالي.

ومن المقرر أن تصل أسعار التذاكر إلى كازاخستان عند 736 درهماً إماراتياً في الرابع من سبتمبر/أيلول، وتنخفض إلى 614 درهماً إماراتياً في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.