سقوط منتحل صفة شرطي حاول سرقة 45 ألفاً بدبي

قضت محكمة جنايات دبي بسجن خليجي انتحل صفة شرطي، محاولاً سرقة 45 ألف درهم من رجل آسيوي، ثلاثة أشهر. وحاول الرجل الخليجي، البالغ من العمر 45 عاماً، سرقة الضحية بالقرب من محل صرافة في منطقة نايف، بالتعاون مع شركاء مجهولين.

وقعت الحادثة في أبريل/نيسان، عندما زار الضحية محل صرافة لتحويل 45 ألف درهم إماراتي إلى دولار أمريكي، لكنه قرر عدم إتمام العملية بسبب سعر صرف غير مناسب. ووفقًا لسجلات القضية، وعند خروجه من المبنى، خرج المتهم وآخرون من سيارة قريبة مدّعين أنهم رجال شرطة.

قال الضحية للمحققين: "أخبروني أنني موقوف وحاولوا سرقة حقيبتي"، مضيفًا أنه قاومهم وصرخ طلبًا للمساعدة. وبينما كان الحشد يتجمع، أظهر رجلان ما بدا أنه شارات شرطة، لكن الضحية والمارة اعترضوهم. ثم فرّ المشتبه بهم من مكان الحادث.

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باشرت شرطة دبي تحقيقًا وتتبعت المركبة المعنية. ورغم أنها مسجلة باسم طفل، تبيّن أنها بحوزة شقيق المتهم، مما يؤكد وصوله إليها.

في المحكمة، أنكر المتهم محاولة السرقة، وادّعى أن الضحية مدين له بمبلغ من المال. وقال للمدعين العامين إنه ذهب إلى الموقع لتحصيل الدين، وغادر عندما تجمع آخرون واتهموه بارتكاب مخالفات مالية.

رفضت المحكمة ادعاءات المتهم، مؤكدةً أن إنكاره غير مقبول في ضوء الأدلة. ووصفت هذه الحجة بأنها تكتيك لتجنب الإدانة.

وجاء في الحكم أن "المحكمة غير مقتنعة برواية المتهم للأحداث، والتي تعتبرها استراتيجية دفاعية تهدف إلى التهرب من المسؤولية".

وأدين المتهم بمحاولة السرقة وانتحال صفة ضابط شرطة وحكم عليه وفقا لذلك.