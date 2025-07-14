سقوط "ملك الكوكايين": دبي تسلم زعيم المخدرات البلجيكي عثمان البلوطي

دبي تعتقل 3 بلجيكيين: من هو عثمان البلوطي، زعيم المخدرات الذي تم تسليمه من الإمارات؟

كان أكبر صيد على الإطلاق، متهمًا بتدبير خط أنابيب ضخم للكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، مستخدمًا أنتويرب كمركز له.

لسنوات، عاش عثمان البلوطي كرجل بعيد عن متناول القانون. انتهى هذا المسار عندما قامت شرطة دبي بتسليمه إلى بلجيكا، لتضيق الخناق على أحد أكثر الفارين المطلوبين في أوروبا.1

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم الأحد أنه تم تسليم البلجيكي المغربي البالغ من العمر 38 عامًا، والمعروف منذ فترة طويلة لدى المحققين باسم "ملك الكوكايين"، إلى جانب اثنين آخرين من المجرمين البارزين، ماتياس أكيازيلي وجورجي فايس، بعد حملة دولية منسقة.2

جميع الثلاثة كانوا يخضعون لإشعارات حمراء من الإنتربول ويواجهون اتهامات خطيرة، بما في ذلك تهريب المخدرات، تهريب البشر، السطو المسلح، وإدارة منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.3

البلوطي: العقل المدبر لخطوط الكوكايين الضخمة

لكن البلوطي كان أكبر صيد على الإطلاق. فبعيدًا عن كونه مجرد جندي، فهو متهم بتدبير خط أنابيب ضخم للكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، مستخدمًا أنتويرب كمركز له.4 تعتقد السلطات البلجيكية أنه لعب دورًا محوريًا في إغراق الميناء بشحنات بوزن عدة أطنان، مما وضعه كواحد من أقوى تجار المخدرات في أوروبا.5

في عام 2023 وحده، ضبطت السلطات رقماً قياسياً بلغ 116 طناً من الكوكايين في الميناء البلجيكي، ويُقال إن جزءاً كبيراً منها مرتبط بالكارتلات التي عمل معها البلوطي.

سجله الجنائي واسع النطاق أيضًا. في قضيتين منفصلتين، أدانته المحاكم البلجيكية غيابياً - سبع سنوات لتهريب 840 كيلوغراماً من الكوكايين، و20 عاماً لدوره في شحنة تزن 11 طناً تم اعتراضها في عام 2021.6

العنف المرتبط بشبكته الإجرامية

كان البلوطي مطلوبًا أيضًا بسبب العنف المرتبط بشبكته الإجرامية.

في أوائل عام 2023، قُتلت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا في حادث إطلاق نار مرتبط بالعصابات في أنتويرب. تم تحديد هويتها لاحقًا على أنها ابنة أخت البلوطي. تعتقد السلطات أن عملية القتل كانت هجومًا انتقاميًا في حرب على النفوذ مرتبطة بعنف المخدرات المتصاعد في المدينة. منذ منتصف عام 2022، سجلت الشرطة أكثر من 50 هجومًا بقنابل يدوية وأسلحة نارية في أنتويرب، يُعتقد أن العديد منها مرتبط بجماعات تهريب متنافسة.

عائلته لم تسلم أيضًا. في عام 2016، تم اختطاف شقيق البلوطي الأصغر في فرنسا من قبل عصابة منافسة يُقال إنها طالبت بمبلغ 5 ملايين يورو (21.5 مليون درهم) أو 400 كيلوغرام من الكوكايين مقابل إطلاق سراحه. وقد تمكن في النهاية من الفرار وأبلغ الشرطة عن خاطفيه.

دفاع البلوطي والتسليم

في غضون ذلك، أكد البلوطي أنه رجل أعمال شرعي، وعزا ثروته إلى مشروع لتجارة الساعات ومطعم. وصفه محاموه بأنه رجل أعمال يساء فهمه. ومع ذلك، أفادت تقارير إعلامية أوروبية أن السلطات جمعت أدلة من منصات الاتصال المشفرة، والمراقبة، وشهود متعاونين، تناقض تلك الادعاءات.

في ديسمبر 2024، أكدت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اعتقال البلوطي في دبي ووصفته بأنه "أحد أكثر الأفراد المطلوبين في العالم".7 جاء احتجازه بعد سنوات من التنسيق الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

حتى وقت قريب، كانت القيود القانونية تحد من قدرة السلطات الأوروبية على تسليم الفارين من الإمارات. وقد تغير ذلك مع توقيع اتفاقية تاريخية بين بلجيكا والإمارات في عام 2021، مما مهد الطريق لإجراءات قانونية أسرع في قضايا الجرائم العابرة للحدود.