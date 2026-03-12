سقوط مسيرة جديدة في خور دبي والاحتواء السريع يحول دون وقوع إصابات

في الساعات الأولى من صباح الخميس، 12 مارس 2026، حوالي الساعة 2:45 صباحًا، أكد مكتب دبي الإعلامي سقوط طائرة بدون طيار على مبنى في خور دبي.

تم إخلاء المبنى لضمان سلامة السكان، وفقًا للسلطات.

بعد فترة وجيزة، تم الإبلاغ عن حريق بسيط أيضًا. ومع ذلك، استمر الحريق البسيط لدقائق حيث هرعت فرق الدفاع المدني للسيطرة عليه.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب.

لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بعد الحادث.

يأتي هذا بعد أقل من يوم من سقوط طائرتين بدون طيار بالقرب من مطار دبي الدولي (DXB) يوم الأربعاء، 11 مارس 2026.

نتيجة لسقوط الطائرات بدون طيار، أصيب ثلاثة أشخاص، اثنان من الجنسية الغانية وبنغلاديشي، بجروح طفيفة. كما أصيب مواطن هندي بجروح متوسطة.