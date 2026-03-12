سقوط طائرة مسيرة في "البدع" دون وقوع إصابات

وشهدت الإمارة حادثاً آخر في الساعات الأولى من اليوم، عندما سقطت طائرة مسيرة على مبنى في منطقة "خور دبي" حوالي الساعة 2:45 صباحاً. وقد تم إخلاء السكان، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.