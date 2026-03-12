الإمارات

سقوط طائرة مسيرة في "البدع" دون وقوع إصابات

صباح الخميس، تلقى سكان دبي تنبيهًا جديدًا للسلامة العامة من السلطات يطلب منهم البحث عن مكان آمن مع استجابة الدفاعات الجوية للتهديدات.
سقوط طائرة مسيرة في "البدع" دون وقوع إصابات
ياسمين حسين
تاريخ النشر

قالت الجهات المختصة في دبي إنها تتعامل حالياً مع حادث طائرة مسيرة (درون) بسيط في منطقة "البدع"، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم الخميس 12 مارس.

وأوضح البيان أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، كما لم تتوفر معلومات إضافية على الفور.

وكان سكان دبي قد تلقوا صباح يوم الخميس تنبيهاً جديداً للسلامة العامة من السلطات، يطلب منهم البحث عن مكان آمن بينما تتعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا خليج تايمز على قنوات واتساب.

وشهدت الإمارة حادثاً آخر في الساعات الأولى من اليوم، عندما سقطت طائرة مسيرة على مبنى في منطقة "خور دبي" حوالي الساعة 2:45 صباحاً. وقد تم إخلاء السكان، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، استجابت السلطات على الفور للحادث الذي تسبب في حريق بسيط، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com