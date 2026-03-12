سقوط طائرة مسيرة في "البدع" دون وقوع إصابات

قالت الجهات المختصة في دبي إنها تتعامل حالياً مع حادث طائرة مسيرة (درون) بسيط في منطقة "البدع"، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم الخميس 12 مارس.
وأوضح البيان أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، كما لم تتوفر معلومات إضافية على الفور.
وكان سكان دبي قد تلقوا صباح يوم الخميس تنبيهاً جديداً للسلامة العامة من السلطات، يطلب منهم البحث عن مكان آمن بينما تتعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية.
وشهدت الإمارة حادثاً آخر في الساعات الأولى من اليوم، عندما سقطت طائرة مسيرة على مبنى في منطقة "خور دبي" حوالي الساعة 2:45 صباحاً. وقد تم إخلاء السكان، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، استجابت السلطات على الفور للحادث الذي تسبب في حريق بسيط، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران.