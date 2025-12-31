"سقوط المدير".. الإمارات تُنهي رحلة هُروب العقل المدبر لجرائم الإكوادور

لعدة أشهر، كان "روبرتو كارلوز ألفاريز فيرا" يتواجد إلى حد كبير في ملفات المخابرات وسجلات المحاكم، مع معرفة ضئيلة عنه علنياً. ومع ذلك، بالنسبة للسلطات الإكوادورية، كان شخصية أكثر أهمية بكثير: هارب يُعرف باسم "إل جيرينتي" (المدير)، متهم بقيادة مجموعة إجرامية عابرة للحدود يُلقى عليها اللوم في تصاعد العنف على طول الحدود بين الإكوادور وكولومبيا.

وكان مطلوباً بموجب "نشرة حمراء" صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب الإكوادور.

وقد انتهت رحلة البحث هذه الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث ألقت السلطات هنا القبض على ألفاريز فيرا وبدأت إجراءات تسليمه لإعادته إلى الإكوادور. وفي يوم الاثنين، أعلنت الإمارات عن اعتقال المواطن الإكوادوري عقب تعاون قضائي بين البلدين.

يُتهم ألفاريز فيرا بتأسيس وقيادة "كوماندوز دي لا فرونتيرا" (Comandos de la Frontera) بعد أن انبثقت المجموعة عن فصائل منشقة من حركة "فارك" الكولومبية المتمردة التي تم حلها الآن. وتقول الأجهزة الأمنية الإكوادورية إنها تطورت إلى شبكة تشبه العصابات (كارتل) تعمل على طول الحدود المخترقة بين الإكوادور وكولومبيا، مع تورط مزعوم في تهريب المخدرات، وتهريب الأسلحة، والتعدين غير القانوني، وغسل الأموال.

"هدف عالي القيمة"

تصف السلطات ألفاريز فيرا بأنه "هدف عالي القيمة"، زاعمة أنه كان متورطاً بشكل مباشر في تخطيط وتوجيه عمليات عنيفة أدت إلى زعزعة استقرار مناطق الغابات النائية التي تُعد بالغة الأهمية لطرق نقل المواد المخدرة.

وعلى الرغم من حجم الادعاءات، لا يُعرف سوى القليل علناً عن الحياة الشخصية لألفاريز فيرا؛ إذ لم يتم الكشف عن تفاصيل رسمية بشأن عمره أو خلفيته المبكرة. ومع ذلك، ربطه المحققون بشبكة من الشركات الصورية والهياكل المالية التي يُزعم أنها استخدمت لغسل عائدات النشاط الإجرامي، وفقاً لتقارير حكومية وإعلامية إكوادورية. كما واجه أفراد من عائلته المباشرة، بمن فيهم زوجته وأبناؤه، اتهامات في الإكوادور تتعلق بغسل أموال مزعوم مرتبط بعمليات المجموعة.

كمين دموي

يتركز الاتهام الأكثر خطورة ضد "إل جيرينتي" حول كمين دموي صدم الإكوادور في وقت سابق من هذا العام. ففي 9 مايو، في منطقة "ألتو بونينو" النائية في مقاطعة أوريانا، هاجم مسلحون دورية عسكرية إكوادورية كانت تجري عمليات ضد التعدين غير القانوني. وقُتل 11 جندياً في ما وصفته السلطات بأنه أحد أكثر الهجمات دموية على القوات المسلحة في البلاد.

ويزعم المدعون العامون الإكوادوريون أن ألفاريز فيرا خطط وأمر بالكمين لحماية مصالح المجموعة في تهريب المخدرات والتعدين في منطقة الأمازون. كما يواجه ألفاريز فيرا تحقيقات متعددة في الإكوادور بتهم الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، وتهريب الأسلحة، وغسل الأصول، وفقاً لبيانات رسمية.

وفي 29 ديسمبر، أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أنه تم إلغاء الإفراج المؤقت عن ألفاريز فيرا بكفالة وأنه جاري نقله إلى الإكوادور لمواجهة المحاكمة. وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، قال نوبوا إن ألفاريز فيرا، الذي وصفه بـ "الهدف عالي القيمة"، سيعود للمحاسبة على مقتل 11 جندياً في ألتو بونينو. وأشاد بمركز الاستخبارات الوطني الإكوادوري، والشرطة الوطنية، والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق هذه النتيجة.

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، قالت حكومتا الإمارات والإكوادور إن القضية تؤكد التزامهما المشترك بسيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك شبكات المخدرات. كما شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على قنوات اتصال فعالة بين سلطاتهما المركزية لتعزيز التعاون القضائي والعلاقات الثنائية.