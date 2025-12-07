سفينة محمد بن راشد الإنسانية.. وجبات ورحمة من قلوب متطوعي الإمارات إلى عائلات غزة﻿

توافد المتطوعون في دبي بأعداد كبيرة يوم الأحد للمساعدة في إعداد صناديق الطعام التي سيتم شحنها إلى العائلات في غزة.

الجهد هو جزء من سفينة محمد بن راشد الإنسانية تحت عملية الفارس الشهم 3، التي تهدف إلى توصيل 10 ملايين وجبة لدعم الشعب الفلسطيني، بهدف تلبية احتياجاتهم العاجلة وتخفيف معاناتهم.

تأتي الحملة استجابة لدعوة الشهر الماضي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، داعياً المجتمع للوقوف مع الشعب الفلسطيني. وقال المنظمون إن أكثر من 6000 شخص سجلوا في غضون الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد مشاركة الرابط على حسابه الرسمي في X.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب

ومنذ الساعة 9 صباحًا، امتلأ مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو بصفوف طويلة من الطاولات وخطوط منسقة من المتطوعين يملؤون الصناديق بالمواد الغذائية الأساسية. عملت مجموعات المدارس والفرق الشركات والعائلات جنبًا إلى جنب. كما كان لأصحاب الهمم دور في الجهد، بدعم من المشرفين والمتطوعين الآخرين.

قال الدكتور فوزان الخالدي، مدير البرامج والمبادرات في مبادرات محمد بن راشد العالمية: “الجميع هنا لهدف واحد. نريد أن يشعر الناس في غزة أنهم ليسوا وحدهم”. وقال إن السفينة ستبحر الأسبوع المقبل وتهدف إلى الوصول إلى غزة قبل نهاية العام.