سفينة محمد بن راشد الإنسانية.. وجبات ورحمة من قلوب متطوعي الإمارات إلى عائلات غزة﻿

توافد المتطوعون في دبي بأعداد كبيرة يوم الأحد للمساعدة في إعداد صناديق الطعام التي سيتم شحنها إلى العائلات في غزة.
الجهد هو جزء من سفينة محمد بن راشد الإنسانية تحت عملية الفارس الشهم 3، التي تهدف إلى توصيل 10 ملايين وجبة لدعم الشعب الفلسطيني، بهدف تلبية احتياجاتهم العاجلة وتخفيف معاناتهم.
تأتي الحملة استجابة لدعوة الشهر الماضي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، داعياً المجتمع للوقوف مع الشعب الفلسطيني. وقال المنظمون إن أكثر من 6000 شخص سجلوا في غضون الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد مشاركة الرابط على حسابه الرسمي في X.
ومنذ الساعة 9 صباحًا، امتلأ مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو بصفوف طويلة من الطاولات وخطوط منسقة من المتطوعين يملؤون الصناديق بالمواد الغذائية الأساسية. عملت مجموعات المدارس والفرق الشركات والعائلات جنبًا إلى جنب. كما كان لأصحاب الهمم دور في الجهد، بدعم من المشرفين والمتطوعين الآخرين.
قال الدكتور فوزان الخالدي، مدير البرامج والمبادرات في مبادرات محمد بن راشد العالمية: “الجميع هنا لهدف واحد. نريد أن يشعر الناس في غزة أنهم ليسوا وحدهم”. وقال إن السفينة ستبحر الأسبوع المقبل وتهدف إلى الوصول إلى غزة قبل نهاية العام.
900 صندوق كل 30 دقيقة
وقال المنظمون إن حوالي 900 صندوق يتم تعبئتها كل نصف ساعة بالسمن النباتي والأرز والعدس والمعكرونة والحمص والتمر وغيرها من الضروريات.
من بين المتطوعين كانت شريفة عبدالعزيز، التي شوهدت وهي تلصق الصناديق في المحطة النهائية. قالت وهي تلهث ولكن مبتسمة، إن هذه هي حملتها الوطنية الثانية بعد انضمامها إلى حملة الإمارات معكم، لبنان العام الماضي. “إنه مرهق، لكنه لا شيء مقارنة بما تمر به العائلات في غزة”، قالت.
صعد الأطفال إلى المسرح لتشجيع المتطوعين. أحدهم، يوسف أ، قال إنه استيقظ مبكرًا لأنه لم يستطع الانتظار للمساعدة. “نريد دعم بلدنا ومساعدة الناس الذين يحتاجون إلينا”، قال.
في زاوية من القاعة، كتب الطلاب رسائل لمرافقة المساعدات. هند سلطان وبزنة يوسف حملتا ملاحظات تقول، 'أطفال غزة، قلوبنا معكم.' أنتم الشجعان العرب.
حضور القيادة الإماراتية
حضر كبار المسؤولين الحدث، بما في ذلك الدكتور عمر حبثور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي.
وقال محمد الشريف، المتحدث باسم فارس الشهم 3، إن الإقبال يظهر مجتمعًا موحدًا يستجيب لنداء القيادة. “كل صندوق هو تذكير بأن شعب غزة لم يُنسى”، قال.
جزء من دفع أوسع للإمارات
تنظم السفينة الإنسانية من قبل مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع عملية فارس الشهم 3. تبني على جهود الإمارات الأوسع لدعم غزة. في وقت سابق من هذا العام، تعهدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بمبلغ 43 مليون درهم كمساعدات غذائية مباشرة. في عام 2023، وجه الشيخ محمد بتقديم 50 مليون درهم كدعم عاجل. كما قامت دبي الإنسانية بتسليم 71.6 طنًا من الإمدادات الطبية إلى غزة عبر ميناء العريش في مصر في سبتمبر 2024.
