سفينة فاخرة جديدة من الشارقة لنقل 80 راكباً إلى محمية صير بونعير

أطلقت الشارقة سفينة جديدة لنقل الركاب والمعدات إلى محمية جزيرة صير بونعير.

يمكن للسفينة أن تستوعب ما يصل إلى 80 راكبًا، وهي مجهزة بصالات وكبائن للضيوف.

ويبلغ طول السفينة 140 قدمًا وعرضها 30 قدمًا، وتتميز أيضًا بمرافق الخدمة التي تشمل غرف التبريد والتجميد، ومولدات الطاقة عالية الكفاءة، ومحركات الديزل المزدوجة التي تنتج قوة إجمالية تبلغ 1440 حصانًا.