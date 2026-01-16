"سفينة صقر الإنسانية".. أول جسر بحري من رأس الخيمة إلى غزة

تستعد رأس الخيمة لإرسال أول سفينة إنسانية لها على الإطلاق إلى غزة، مما يمثل علامة فارقة في جهود الإغاثة طويلة الأمد للإمارة، حسبما قال مسؤولون.
من المقرر أن تغادر السفينة، التي تحمل اسم سفينة صقر الإنسانية، ميناء رأس الخيمة في 22 يناير وتبحر إلى ميناء العريش بمصر، مع وصول متوقع في 5 فبراير. ستحمل الشحنة 4000 طن من المساعدات الإنسانية الموجهة للعائلات في غزة، ويتزامن توقيت إرسالها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وقال أحمد راشد صوفان الزعابي، الأمين العام لمؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، إن المبادرة تُنفذ بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم رأس الخيمة، وتحت إشراف الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع كي تي على قنوات واتساب.
تحدث الزعابي على هامش عمليات التعبئة التطوعية، وقال إن الاستجابة العامة فاقت التوقعات منذ البداية. قال:
تشمل حمولة السفينة طرودًا غذائية، ومجموعات صحية عائلية، وأدوية، ومياه شرب، وملابس للكبار والأطفال، ومواد إيواء مثل أغطية الخيام المشمعة. تتألف الشحنة من ثماني فئات رئيسية من مواد الإغاثة وستُوزع عند الوصول من خلال فرق تعمل ضمن حملتي
وصف الزعابي الشحنة بأنها ذات أهمية رمزية، مشيراً إلى أنها أول سفينة إنسانية تبحر على الإطلاق من رأس الخيمة. قال:
كان من بين المتطوعين طلاب من كليات التقنية العليا (HCT)، الذين انضموا إلى حملة إنسانية نظمتها المؤسسة لدعم العائلات في غزة.
قالت نورة محمد ورغد عبد العزيز وآمنة سعيد الخاطري، وهن جميعًا طالبات في كليات التقنية العليا من خلفيات مختلفة، إنهن علمن بالحملة من خلال رابط رسمي شاركته كليتهن وسجلن على الفور.
تطوعت الطالبات لساعات طويلة على مدار هذين اليومين، من حوالي الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، لتعبئة الطرود الغذائية المتجهة إلى غزة. وصفن جوًا من العمل الجماعي، حيث كان المتطوعون يساعدون بعضهم البعض في البحث عن المواد، وتمرير الإمدادات، والتأكد من إنجاز الصناديق بكفاءة.
بحلول نهاية نوبات عملهن، تم تجهيز مئات الصناديق. قدرت إحدى الطالبات أنها وحدها ساعدت في تعبئة حوالي 30 طردًا غذائيًا.
قالت الطالبات إن التجربة كانت مُرضية للغاية. "يمنحنا معرفة أن المساعدة ستصل إلى الأشخاص الذين يحتاجونها حقًا شعورًا بالسعادة والهدف،" قلن، مضيفات أنها كانت أيضًا فرصة للقاء أشخاص جدد وبناء علاقات من خلال القيم المشتركة للتضامن والتعاطف. بالنسبة للبعض، كانت هذه أول تجربة تطوعية لهن.
شجعن طالبات الجامعات الأخريات على المشاركة في مبادرات مماثلة وتقديم العون للمجتمع كلما أمكن ذلك.
قالت مريم الشحي، وهي متطوعة في الهلال الأحمر الإماراتي، إنها انضمت إلى المبادرة فور رؤيتها دعوة للمتطوعين أُعلن عنها بالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي.
"لطالما آمنتُ بهذه المبادرات، وهذه المبادرة بالذات لمست قلبي،" قالت.
وصفت مشهدًا من الوحدة في موقع التعبئة، حيث كان المتطوعون من مختلف الجنسيات والفئات العمرية يعملون جنبًا إلى جنب. "كان هناك أشخاص من جميع الخلفيات، من الأطفال الصغار إلى كبار السن، بمن فيهم الطلاب الذين قاموا بتعديل جداول فصولهم الدراسية ليكونوا هنا،" قالت.
عمل المتطوعون من الصباح حتى المساء، وكثيرًا ما كانوا يتخطون فترات الراحة لضمان تحقيق الأهداف. احتوت كل طرد على مواد غذائية أساسية، وأكثر من 23 منتجًا للنظافة، وملابس للرجال والنساء والأطفال.
"الصناديق شاملة،" قالت. "ستجد أي عائلة ما تحتاجه بداخلها."
بينما ملأت أكوام الصناديق المعبأة الموقع، عكس حجم المشاركة التزام دولة الإمارات المستمر بالعمل الإنساني والعزيمة الجماعية للمتطوعين لتقديم المساعدة للمحتاجين.
الإمارات: 30 طنًا من المساعدات الطبية تصل غزة، لدعم 20 ألف طفل وامرأة متطوعو دبي يتحدون لتعبئة 10 ملايين وجبة لغزة 'الروح الحقيقية لأبناء زايد': الشيخ محمد يشكر المتطوعين على تعبئة صناديق الطعام لغزة