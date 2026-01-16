"سفينة صقر الإنسانية".. أول جسر بحري من رأس الخيمة إلى غزة

تستعد رأس الخيمة لإرسال أول سفينة إنسانية لها على الإطلاق إلى غزة، مما يمثل علامة فارقة في جهود الإغاثة طويلة الأمد للإمارة، حسبما قال مسؤولون.

من المقرر أن تغادر السفينة، التي تحمل اسم سفينة صقر الإنسانية، ميناء رأس الخيمة في 22 يناير وتبحر إلى ميناء العريش بمصر، مع وصول متوقع في 5 فبراير. ستحمل الشحنة 4000 طن من المساعدات الإنسانية الموجهة للعائلات في غزة، ويتزامن توقيت إرسالها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد راشد صوفان الزعابي، الأمين العام لمؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، إن المبادرة تُنفذ بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم رأس الخيمة، وتحت إشراف الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

تحدث الزعابي على هامش عمليات التعبئة التطوعية، وقال إن الاستجابة العامة فاقت التوقعات منذ البداية. قال:

تشمل حمولة السفينة طرودًا غذائية، ومجموعات صحية عائلية، وأدوية، ومياه شرب، وملابس للكبار والأطفال، ومواد إيواء مثل أغطية الخيام المشمعة. تتألف الشحنة من ثماني فئات رئيسية من مواد الإغاثة وستُوزع عند الوصول من خلال فرق تعمل ضمن حملتي