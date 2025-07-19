سفينة الأمل تبحر من أبوظبي: الإمارات ترسل شحنتها الثامنة لإغاثة سكان غزة

تستعد الإمارات لإرسال شحنتها الثامنة من المساعدات الإنسانية، السبت، على أن تغادر ميناء خليفة في أبوظبي الاثنين.

وبدأت عملية تحميل السفينة في 16 يوليو/تموز، وهي تتضمن طرودًا غذائية وخيامًا ومستلزمات إغاثة وملابس وفرشًا ومستلزمات نظافة وغيرها من الضروريات.

كما ستحمل مستشفى ميدانيًا لدعم القطاع الصحي في غزة. ومن المقرر أن تصل المهمة الثامنة، ضمن عملية "الفارس الشجاع 3"، إلى ميناء العريش في مصر.

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صرح منسق عمليات الإغاثة، حمود العفاري، لصحيفة "خليج تايمز"، بأنه من المتوقع وصول المساعدات إلى الميناء المصري خلال 14 يومًا. وأضاف: "لدينا فريق إنقاذ هناك، سيساعد في نقل المساعدات برًا عبر الشاحنات للوصول إلى قطاع غزة".