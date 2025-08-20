سفير الإمارات لدى باكستان حمد الزعابي يختتم فترة عمله

"استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية آصف علي زرداري، سعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في إسلام آباد، في قصر الصدر لتوديعه في ختام فترة عمله في باكستان، وقدم له أطيب التمنيات في مساعيه المستقبلية"، حسبما ذكرت سفارة الإمارات العربية المتحدة في إسلام آباد في منشور على موقع X.