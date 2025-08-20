سفير الإمارات لدى باكستان حمد الزعابي يختتم فترة عمله

اختتم سعادة حمد عبيد الزعابي مهام عمله سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى باكستان.
وبمناسبة هذه المناسبة، التقى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالسفير المنتهية ولايته في إسلام آباد، وقدم له أطيب تمنياته بالتوفيق في مساعيه المستقبلية.
"استقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية آصف علي زرداري، سعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في إسلام آباد، في قصر الصدر لتوديعه في ختام فترة عمله في باكستان، وقدم له أطيب التمنيات في مساعيه المستقبلية"، حسبما ذكرت سفارة الإمارات العربية المتحدة في إسلام آباد في منشور على موقع X.
نشرت السفارة أيضًا صورةً للضيفين خلال لقاء الوداع. شاهدوا:
تولى السفير الزعابي منصبه رسميًا في باكستان في 19 سبتمبر 2017.
بدأ مسيرته الدبلوماسية في عام 2004 كملحق في السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم خدم في البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
خلال فترة عمله في باكستان، شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تعميقًا كبيرًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدبلوماسية والسياسية.
وبحسب وزارة الخارجية الإماراتية، فإن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أكبر المستثمرين في باكستان، كما شهدت التجارة الثنائية نمواً مطرداً على مر السنين، مع تعزيز العلاقات بين الشعبين بشكل مستمر".