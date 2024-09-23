سفيرة استونيا: نتوقع بدء الرحلات الجوية بين الإمارات ودول البلطيق قريباً
بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات واستونيا 176.3 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بـ 100.1 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس نمواً بنسبة 76.2%، وفقاً لتصريحات مسؤول كبير.
وقالت "ماريا بيلوفاس"، سفيرة استونيا لدى الإمارات: "لقد شهدت التجارة الثنائية نمواً مستمراً، ونسعى إلى الحفاظ على استمرارية هذا الاتجاه. نتطلع إلى عام 2024 بتفاؤل، آمِلين في استمرار هذا الزخم الإيجابي بدعم التعاون المثمر في القطاعات الاستراتيجية. مع وجود إمكانيات نمو في مجالات متعددة، تظل التوقعات مشجعة".
كما توقعت "بيلوفاس" بدء الرحلات بين الإمارات ودول البلطيق قريباً.
في وقت سابق، أعلنت شركة فلاي دبي، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إلغاء بعض الرحلات إلى بعض الوجهات في دول البلطيق، بما في ذلك تالين في استونيا، بسبب تأخر تسليم الطائرات الجديدة من شركة "بوينغ" الأمريكية.
وأضافت السفيرة: "لقد تفاجأنا قليلاً بعدم بدء الرحلات المباشرة بين تالين ودبي، والتي تم تأجيلها للأسف. ولكننا نأمل بشدة في استئناف الرحلات وبدء الرحلات المباشرة، حيث ستكون هذه أولى الرحلات المباشرة مع منطقة الخليج".
وتابعت: "تتشارك الإمارات واستونيا في أهداف وطموحات مشابهة في مجالات التحول الرقمي، مثل التنقل الذكي وتسهيل الأمور على مواطنينا. حيث تعمل العديد من الشركات الاستونية بالتعاون مع الشركات العامة والخاصة في الإمارات".
أشارت السفيرة إلى أن استونيا تقدم برنامج إقامة إلكترونية يتيح للأفراد التسجيل للحصول على هوية رقمية دون الحاجة للإقامة الفعلية في استونيا، مما يتيح لمواطني الدول الأخرى بدء أعمال تجارية وفتح حسابات مصرفية وإقامة شراكات.
وتأسست السفارة الاستونية في الإمارات قبل خمس سنوات، وهي أولى سفاراتها في المنطقة.