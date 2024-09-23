سفيرة استونيا: نتوقع بدء الرحلات الجوية بين الإمارات ودول البلطيق قريباً

وتابعت: "تتشارك الإمارات واستونيا في أهداف وطموحات مشابهة في مجالات التحول الرقمي، مثل التنقل الذكي وتسهيل الأمور على مواطنينا. حيث تعمل العديد من الشركات الاستونية بالتعاون مع الشركات العامة والخاصة في الإمارات".

أشارت السفيرة إلى أن استونيا تقدم برنامج إقامة إلكترونية يتيح للأفراد التسجيل للحصول على هوية رقمية دون الحاجة للإقامة الفعلية في استونيا، مما يتيح لمواطني الدول الأخرى بدء أعمال تجارية وفتح حسابات مصرفية وإقامة شراكات.