سفر بلا طوابير أو وثائق: مطارات الإمارات تقدم بالفعل ما يريده المسافرون العالميون

تخيل المشي عبر المطار دون الحاجة إلى إخراج جواز سفرك، أو طباعة بطاقة صعود الطائرة، أو الوقوف في طابور. أنت ببساطة تنظر إلى الكاميرا، تبتسم، وتواصل طريقك. بالنسبة للعديد من المسافرين في الإمارات، وصل هذا المستقبل بالفعل؛ حيث تطرح المطارات في جميع أنحاء الدولة بوابات بيومترية وممرات تعمل بالذكاء الاصطناعي وإجراءات بلا مستندات تسمح للركاب بالانتقال من تسجيل الوصول إلى الصعود إلى الطائرة دون توقف تقريباً.

والمسافرون العالميون يطالبون بذلك تحديداً. تُظهر دراسة جديدة أجرتها شركة "سيتا" (SITA)، المتخصصة في تكنولوجيا النقل الجوي، أن المسافرين في كل مكان مستعدون للتحول الرقمي بالكامل.

يقول ما يقرب من 80% من المسافرين إنهم سيخزنون جوازات سفرهم على هواتفهم إذا أمكنهم ذلك. ويقول ثلثاهم إنهم سيدفعون مقابل هذه الراحة. ومع نمو اعتماد القياسات الحيوية من 155 مليون مستخدم اليوم إلى ما يقدر بـ 1.27 مليار بحلول عام 2029، فإن التوقعات ترتفع بسرعة.

وقال ديفيد لافوريل، الرئيس التنفيذي لشركة سيتا: "المسافرون لا يقاومون التغيير. لقد تغيروا بالفعل. لقد تحولوا إلى الرقمنة. والآن جاء دورنا. مستقبل السفر لا يتعلق فقط بإضافة التكنولوجيا، بل يتعلق بإزالة الاحتكاك".

أبوظبي ودبي في طليعة التطور

في أبوظبي، يحدث هذا التغيير في الوقت الفعلي. ففي مطار زايد الدولي، يتيح نظام السفر الذكي البيومتري الذي يتم طرحه على مراحل للمسافرين إنهاء إجراءات السفر والعبور الأمني والصعود إلى الطائرة دون إظهار وثيقة واحدة أو التفاعل مع الموظفين. يتعرف النظام على الوجوه في ثوانٍ، مما يقلل أوقات المعالجة من حوالي 25 ثانية إلى سبع ثوانٍ فقط.

كما يضع مطار دبي الدولي معايير جديدة. حيث يسمح "الممر الذكي للسجادة الحمراء" في المبنى رقم 3 للمسافرين بالانزلاق عبر بوابات الجوازات في ست ثوانٍ فقط. لا توجد حاجة لإظهار جواز سفر أو مسح بطاقة صعود الطائرة، حيث يتحقق النظام بهدوء من هويات المسافرين أثناء مرورهم، ويمكنه معالجة ما يصل إلى 10 أشخاص في وقت واحد.

جيل الألفية يقود التحول الرقمي

تأتي هذه الابتكارات في الوقت الذي يتولى فيه الجيل الرقمي قيادة الأجواء. يعد جيل الألفية والجيل "Z" — المستخدم للهواتف المحمولة أولاً وغير الصبور تجاه التعقيدات — أكبر مجموعة من المسافرين الآن. وهم أكثر عرضة بمرتين لحجز الرحلات عبر تطبيقات شركات الطيران مقارنة بـ "جيل الطفرة السكانية"، ويتوقعون أن يعيش كل شيء، من تحديثات الرحلات إلى بطاقات الصعود، في هواتفهم.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المسافرين يفضلون وجود شخص قريب عندما تصبح الأمور مرهقة، سواء كان ذلك لوضع علامات على الحقائب أو العثور على بوابة. ويقول الخبراء إن النقطة المثلى تكمن في مزج راحة الخدمة الذاتية مع اللمسة البشرية.

وأفادت "سيتا" أن القياسات الحيوية أصبحت جزءاً سريعاً من الحياة اليومية. يستخدم المسافرون بالفعل مسح الوجه لفتح الهواتف أو بصمات الأصابع لإجراء المدفوعات، لذلك يبدو طبيعياً توقع نفس البساطة في المطارات. انخفضت نسبة المسافرين الذين لم يستخدموا القياسات الحيوية مطلقاً بشكل حاد — من 41% العام الماضي إلى 31% فقط اليوم — وما يقرب من ثمانية من كل عشرة يشعرون بالارتياح لمشاركة هويتهم الرقمية قبل السفر.

يتوافق هذا مع المسح العالمي للمسافرين لعام 2024 الصادر عن "إياتا" (IATA)، والذي وجد أن 86% من المسافرين على استعداد لمشاركة المعلومات الشخصية مسبقاً لتسريع عمليات الهجرة.

بالنسبة لمطارات الإمارات، يعد هذا التحول بمثابة تأكيد وفرصة في الوقت ذاته. فاستثماراتها في الممرات البيومترية والبوابات الذكية والمعالجة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ليست تجارب مستقبلية، بل هي ما كان المسافرون ينتظرونه.