سفرة الإفطار.. منصة انطلاق للمشاريع المنزلية في الإمارات

بالنسبة للعديد من سكان الإمارات، أصبحت تجمعات رمضان فرصًا متزايدة لدعم الأعمال المنزلية. يستخدم الأصدقاء والعائلات لقاءات الإفطار والسحور للترويج لمنتجاتهم أو مساعدة الأقارب في عرض ما يبيعونه.

قال محمد أحمد البلوشي، أحد سكان دبي، إن هذه التجمعات تخلق مساحة طبيعية للمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال لتقديم منتجاتهم في بيئة مريحة واجتماعية.

"الهدف الرئيسي هو دعم أصحاب الأعمال الصغيرة ومنحهم فرصة لعرض منتجاتهم على أفراد المجتمع،" قال. "في رمضان، تجتمع العائلات والأصدقاء بشكل متكرر، لذا تصبح فرصة جيدة لشخص ما لتقديم منتجاته بطريقة بسيطة وودية.”

وأشار إلى أن هذه التجمعات مفيدة بشكل خاص لرواد الأعمال الشباب الذين قد لا يمتلكون متجرًا فعليًا بعد أو ميزانية لحملات إعلانية كبيرة. عندما يجرب الضيوف منتجًا ويستمتعون به، غالبًا ما يطلبون حساب وسائل التواصل الاجتماعي أو تفاصيل الاتصال ويشاركونها مع الآخرين، مما يساعد العمل على الوصول إلى جمهور أوسع.