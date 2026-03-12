سفرة الإفطار.. منصة انطلاق للمشاريع المنزلية في الإمارات

بالنسبة للعديد من سكان الإمارات، أصبحت تجمعات رمضان فرصًا متزايدة لدعم الأعمال المنزلية. يستخدم الأصدقاء والعائلات لقاءات الإفطار والسحور للترويج لمنتجاتهم أو مساعدة الأقارب في عرض ما يبيعونه.
قال محمد أحمد البلوشي، أحد سكان دبي، إن هذه التجمعات تخلق مساحة طبيعية للمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال لتقديم منتجاتهم في بيئة مريحة واجتماعية.
"الهدف الرئيسي هو دعم أصحاب الأعمال الصغيرة ومنحهم فرصة لعرض منتجاتهم على أفراد المجتمع،" قال. "في رمضان، تجتمع العائلات والأصدقاء بشكل متكرر، لذا تصبح فرصة جيدة لشخص ما لتقديم منتجاته بطريقة بسيطة وودية.”
وأشار إلى أن هذه التجمعات مفيدة بشكل خاص لرواد الأعمال الشباب الذين قد لا يمتلكون متجرًا فعليًا بعد أو ميزانية لحملات إعلانية كبيرة. عندما يجرب الضيوف منتجًا ويستمتعون به، غالبًا ما يطلبون حساب وسائل التواصل الاجتماعي أو تفاصيل الاتصال ويشاركونها مع الآخرين، مما يساعد العمل على الوصول إلى جمهور أوسع.
يختار العديد من المضيفين أيضًا دعم المشاريع المحلية عن طريق طلب الحلويات أو المشروبات أو غيرها من المنتجات من الشركات المنزلية لتقديمها خلال تجمعاتهم، مما يتيح لرواد الأعمال عرض أعمالهم على عدة أشخاص في وقت واحد.
وفقًا للبلوشي، أصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة، خاصة مع نمو الأعمال المنزلية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهل على الناس الترويج للمنتجات الجديدة واكتشافها. وأشار إلى أن الأعمال المتعلقة بالأغذية هي الأكثر شيوعًا في تجمعات رمضان، وخاصة الحلويات المنزلية والأطباق التقليدية، على الرغم من عرض منتجات أخرى مثل العطور والبخور وهدايا رمضان والملابس أحيانًا.
في كثير من الحالات، يروّج الناس لأعمال أفراد عائلاتهم بدلاً من أعمالهم الخاصة. قال: “أحيانًا يجلب شخص ما منتجات من مشروع أخته، أو عمل والدته في الطهي، أو عمل قريب آخر،”. “تحب العائلات دعم بعضها البعض وتعريف الناس بمشاريعهم.”
يساعد صانعو المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا في تسليط الضوء على الشركات الصغيرة خلال شهر رمضان. يقول المدونان الإماراتيان حمدان العبد الله وعبد الله جابر المزمعي، المعروفان بمنصتهما 971 Vlog، إنهما غالبًا ما يستخدمان محتواهما لدعم رواد الأعمال الآخرين من خلال عرض الشركات المنزلية لمتابعيهم.
أضاف العبد الله والمزمعي: “قالوا إن تجمعات رمضان توفر بيئة طبيعية للشركات الصغيرة لاكتساب الشهرة، حيث يتجمع الناس بالفعل ومستعدون لتجربة منتجات جديدة،”. “في رمضان، يحب الناس اكتشاف وتجربة أشياء جديدة، لذا تصبح فرصة رائعة للمشاريع الصغيرة. عندما تكون هناك تجمعات كبيرة، يمكن للناس رؤية المنتجات وتجربتها مباشرة، مما يساعد العمل على الوصول إلى المزيد من الناس.”
وأشاروا إلى أن المشاريع المتعلقة بالطعام، وخاصة الحلويات المنزلية والقهوة والمشروبات، هي الأكثر شيوعًا في هذه التجمعات. العديد من الشركات تدار عائليًا، حيث يقدم أصحابها منتجاتهم بأنفسهم أحيانًا أو يحضرون أقارب لتعريف الضيوف بأعمالهم.
بشكل عام، أصبحت تجمعات رمضان أكثر من مجرد تقليد ثقافي؛ فهي الآن وسيلة مهمة للشركات المنزلية في الإمارات العربية المتحدة للنمو والتواصل مع العملاء واكتساب اعتراف أوسع.