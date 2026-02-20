سفراء الحقيقة.. إماراتيون يعيدون صياغة رواية دبي من مزارع النخيل وأحياء التراث

بالنسبة للكثير من الزوار، لا تكتمل الرحلة إلى دبي دون التقاط صورة لبرج خليفة. ولكن، خلف الواجهة البراقة لأطول مبنى في العالم، يكمن نسيج غني من التاريخ والثقافة والمعالم المخفية التي صمم جيل جديد من المرشدين السياحيين على كشفها. هؤلاء السفراء الثقافيون يوجهون السياح بعيداً عن المشاهد المألوفة نحو تجارب أصيلة تحكي القصة الحقيقية للإمارة.

يقود هذا التحول نحو "السياحة الأصيلة" مرشدون مثل محمد كاظم، وهو إماراتي ينتمي لعائلة ذات جذور عميقة في حي الفهيدي التاريخي. بالنسبة له، الإرشاد ليس مجرد مهنة بل مسؤولية. يقول كاظم، المؤسس المشارك للمنصة الثقافية "تماشي": "بدأت رحلتي كمرشد سياحي في عام 2018، بعد أن سمعت مصادفةً مرشداً في سوق دبي القديم يشارك معلومات غير دقيقة عن الإماراتيين وثقافتنا. أدركت حينها أننا إذا لم نمتلك زمام رواية قصتنا بأنفسنا، فقد يشوه أشخاص - حتى وإن كانت نواياهم طيبة - تاريخنا وقيمنا".

يقوم كاظم الآن بإرشاد كبار الشخصيات والمؤسسات عبر المناطق التراثية والمواقع الأثرية وأنظمة الزراعة القديمة، مركزاً على كيف مهدت عقلية دبي القديمة الطريق لنجاحها الحالي. وأوضح قائلاً: "هذه المدينة لم تظهر بين عشية وضحاها بسبب النفط، بل هي نتيجة عملية طويلة ومدروسة متجذرة في التجارة والانفتاح والتكيف".