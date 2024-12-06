سفاري دبي تمدد مواعيد العمل لتوفير تجربة ليلية فريدة
سيتم تمديد مواعيد العمل في حديقة سفاري دبي خلال موسم الشتاء الحالي، مما يسمح للزوار بتجربة الجذب السياحي ليلاً. وسيتمكن زوار المساء من ملاحظة التغيرات في سلوك الحيوانات مع حلول الليل. وزئير أسود الحديقة سيكون أكثر، وأفراس النهر القزمة التي يصعب الإمساك بها عادة ستكون أكثر نشاطًا، وستشتد الغرائز المفترسة للحيوانات آكلة اللحوم المستعدة للصيد الليلي.
وسيتم تطبيق مواعيد رحلات السفاري الليلية من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8 مساءً لفترة محدودة - من 13 ديسمبر إلى 12 يناير. سيتم بيع التذاكر على الموقع الإلكتروني للمنتزه اعتبارًا من 11 ديسمبر.
وستتضمن الساعات الإضافية رحلتين ليليتين للسفاري بقيادة مرشدين للحياة البرية. وقال مشغل الحديقة إن الزوار "سيتمكنون من رؤية" الروتين الليلي لأكثر من 90 نوعًا، "بالإضافة إلى المشاركة في أنشطة تفاعلية تشمل الحيوانات". وستستضيف رحلة السفاري عروضًا حية، بما في ذلك عرض نار أفريقي وعرض نيون.
وسيتمكن الزوار من مراقبة ودراسة التكيفات الطبيعية للحيوانات في الليل، والتي تشمل تحسين الرؤية الليلية، وتحديد الموقع بالصدى، وتعزيز حاسة الشم والسمع.
وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "مع إطلاق رحلات السفاري الليلية الفريدة من نوعها، يسعدنا أن نكشف عن منظور جديد لعالم الحياة البرية بعد حلول الظلام. توفر هذه التجربة فرصة نادرة لاستكشاف جوانب خفية من الحياة في البرية والتعرف على جهودنا المستمرة لتعزيز رعاية الحيوان، ليلاً ونهارًا".
وتأتي هذه المواعيد الممتدة وسط موسم الذروة السياحي في البلاد.
وبحسب حديقة سفاري دبي، فإن "تدابير مدروسة" وضعت لضمان عدم المساس بالنظام البيئي والروتين الطبيعي للحيوانات خلال رحلات السفاري الليلية. "ستكون الأنواع النشطة ليلاً فقط جزءًا من تجربة السفاري، مما يسمح للضيوف بمراقبتها في حالتها الطبيعية".