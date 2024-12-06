سفاري دبي تمدد مواعيد العمل لتوفير تجربة ليلية فريدة

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "مع إطلاق رحلات السفاري الليلية الفريدة من نوعها، يسعدنا أن نكشف عن منظور جديد لعالم الحياة البرية بعد حلول الظلام. توفر هذه التجربة فرصة نادرة لاستكشاف جوانب خفية من الحياة في البرية والتعرف على جهودنا المستمرة لتعزيز رعاية الحيوان، ليلاً ونهارًا".