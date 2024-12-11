"سفاري دبي" تكشف أسرار مملكة الحيوان تحت جنح الظلام

تكشف رحلات السفاري الليلية عن عالم من النشاط الذي قد لا يتوقعه الكثيرون. يمكن رؤية النمور وهي تطارد بعضها البعض بشكل مرح، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع استرخائها المعتاد أثناء النهار بجانب الماء أو تحت الأشجار. تتجول الأسود بحرية، وتستعرض حضورها المهيب. صاح أحد الزوار، "لم أر أفراس النهر القزمة خارج الماء من قبل؛ فهي عادة ما تكون مغمورة أثناء النهار، ولكن الليلة خرجت جميعها لتتغذى!" كما يمكن رؤية التماسيح وهي تتشمس فوق الماء، متجمعة معًا في عرض لسلوكها الطبيعي.