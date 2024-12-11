"سفاري دبي" تكشف أسرار مملكة الحيوان تحت جنح الظلام
ابتداءً من 13 ديسمبر، ستقدم حديقة سفاري دبي تجربة رحلات السفاري الليلية. وقد نشرت صحيفة خليج تايمز عرضاً حصريًا لهذه التجربة الفريدة، التي تتيح للزوار استكشاف أسرار مملكة الحيوان تحت جنح الظلام، وتستمر حتى 12 يناير 2025 من الساعة 6 مساءً حتى 8 مساءً.
تضم الحديقة أكثر من 3000 حيوان من 87 نوعًا مختلفًا، وتوفر مزيجًا غنيًا من الترفيه والتعليم. ومع غروب الشمس، تتحول حديقة سفاري دبي إلى مشهد ليلي نابض بالحياة.
سيستقل الضيوف شاحنات سياحية، حيث تضيء الأضواء الموضوعة بشكل استراتيجي سكان الحديقة الغريبين. ويمكن للزوار أن يتوقعوا رؤية حيوانات مثل غزال الرمال العربي ووحيد القرن الأبيض الجنوبي المهيب، والتي تنشط بشكل خاص في الليل.
وقد أشار "كينيدي جيتونجا"، المرشد السياحي الكيني، إلى أن "الزوار قد يندهشون عندما يرون حيوانات ربما كانت تستريح أثناء النهار. أما رحلات السفاري الليلية فتمنحهم منظورًا مختلفًا تمامًا". ومن أبرز ما يميز هذه الرحلات الحركات الرشيقة للغزلان الجبلية الشاهقة، وأفراس النهر القزمة المراوغة، والمعروفة بمغامراتها الليلية.
تكشف رحلات السفاري الليلية عن عالم من النشاط الذي قد لا يتوقعه الكثيرون. يمكن رؤية النمور وهي تطارد بعضها البعض بشكل مرح، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع استرخائها المعتاد أثناء النهار بجانب الماء أو تحت الأشجار. تتجول الأسود بحرية، وتستعرض حضورها المهيب. صاح أحد الزوار، "لم أر أفراس النهر القزمة خارج الماء من قبل؛ فهي عادة ما تكون مغمورة أثناء النهار، ولكن الليلة خرجت جميعها لتتغذى!" كما يمكن رؤية التماسيح وهي تتشمس فوق الماء، متجمعة معًا في عرض لسلوكها الطبيعي.
وبينما تتجول الحيوانات حول العربات، تنشأ أجواء ديناميكية ومثيرة. وقد شارك كينيدي بأفكار رائعة حول سكان الحديقة، وتحدث بالتفصيل عن الغزلان الجبلية - الحيوان الوطني لفلسطين - المعروفة بقدرتها الفريدة على استهلاك النباتات السامة دون أن تتأثر.
تعزز درجات الحرارة المنخفضة في المساء من التجربة، حيث تسمح للضيوف بمشاهدة الحيوانات في مواطنها الطبيعية. ولا تعمل رحلات السفاري الليلية على تحسين الرؤية فحسب، بل إنها توفر أيضًا فرصة فريدة لمراقبة هذه المخلوقات وهي تمارس سلوكيات غالبًا ما يغفل عنها الناس أثناء ساعات النهار.
وتتضمن الرحلة جولتين ليليتين بقيادة مرشدين خبراء، حيث سيشاركوننا رؤاهم حول تكيف الحيوانات مع الحياة الليلية، مثل تحسين الرؤية الليلية وتحديد الموقع بالصدى. كما ستتاح الفرصة للزوار للمشاركة في أنشطة تفاعلية، مما يجعل التجربة تعليمية وترفيهية في نفس الوقت.
تولي حديقة سفاري دبي الأولوية لرعاية الحيوانات، وتضمن مشاركة الأنواع النشطة ليلاً فقط في رحلات السفاري. يتيح هذا النهج للضيوف مراقبة الحيوانات في سلوكياتها الطبيعية دون إزعاج.
وأكد أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، على مهمة الحديقة: "نهدف إلى إلهام تقدير أعمق للحياة البرية والدعوة إلى رعاية الحيوان. ومع إطلاق رحلات السفاري الليلية الفريدة، يسعدنا الكشف عن منظور جديد لعالم الحياة البرية بعد حلول الظلام".