"سفاري دبي" تفتتح غداً بـ 3 آلاف حيوان و6 مناطق ترفيهية

"قال جان، أحد المرشدين السياحيين، "يمكن للفهود الوصول إلى سرعتها القصوى في غضون ثوانٍ فقط، لكنها لا تستطيع الحفاظ عليها إلا لمدة 30 ثانية تقريباً قبل أن تحتاج إلى الراحة. إن بنيتها الجسدية الفريدة، بأرجلها الطويلة وجسمها النحيف، مصممة للسرعة".