"سفاري دبي" تبهر الزوار في اليوم الأول لإعاة افتتاحها

وأعربت مازة محمد، وهي من سكان دبي، عن سعادتها بالزيارة، مؤكدة أنه لا يوجد حد أدنى للعمر للاستمتاع بالحديقة. وقالت: "إن رؤية الحيوانات عن قرب جعلت التجربة أكثر خصوصية. والطاقة في الحديقة معدية". وتضم الحديقة الآن أكثر من 3000 حيوان من 87 نوعاً مختلفاً في مزيج غني من الترفيه والتعليم.