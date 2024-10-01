"سفاري دبي" تبهر الزوار في اليوم الأول لإعاة افتتاحها
مع اقتراب فصل الصيف، أعيد افتتاح أحد أشهر المعالم السياحية الشتوية في الإمارات العربية المتحدة، حديقة سفاري دبي، للموسم الجديد اليوم (1 أكتوبر). وتقدم الحديقة تجارب لا مثيل لها للعائلات والزوار، وتخلق ذكريات من خلال رحلات حافلات السفاري وجلسات التفاعل وإطعام الحيوانات.
ومن بين أبرز ما يميز الحديقة الفيلان "زولو" و"تمبل"، وهما فيلان من جنوب أفريقيا تتراوح أعمارهما بين 14 و16 عاماً. وقد أبدى بعض الزوار سعادتهم بهذه التجربة وتقبلوا حماستهم الطفولية. وقالت عبير فيصل، وهي من سكان دبي: "شعرت وكأنني طفلة مرة أخرى. بصراحة، كانت تجربة رائعة للغاية. لقد استمتعت برؤية الحيوانات وإطعامها. لقد كانت نهاية مثالية لعطلة نهاية الأسبوع".
عن قرب مع الحياة البرية
وأعربت "كاتي فلوتسكايا"، وهي زائرة روسية لأول مرة، عن سعادتها بزيارة الحديقة مع أطفالها: "استمتعت عائلتنا بوقت رائع في حديقة سفاري دبي! كانت زيارتنا الأولى، وقد أذهلتنا. كان إطعام الأفيال تجربة لا تصدق - لقد كانوا قريبين جدًا".
وأضافت: "لقد أحببنا أيضًا رحلة حافلة السفاري، حيث شاهدنا الأسود والحمير الوحشية والظباء والقرود والعديد من الحيوانات المذهلة الأخرى، وكلها على بعد أقدام قليلة فقط. ونخطط لزيارتها مرة أخرى".
وأعربت مازة محمد، وهي من سكان دبي، عن سعادتها بالزيارة، مؤكدة أنه لا يوجد حد أدنى للعمر للاستمتاع بالحديقة. وقالت: "إن رؤية الحيوانات عن قرب جعلت التجربة أكثر خصوصية. والطاقة في الحديقة معدية". وتضم الحديقة الآن أكثر من 3000 حيوان من 87 نوعاً مختلفاً في مزيج غني من الترفيه والتعليم.
كما تضم ست مناطق ذات طابع خاص يمكن استكشافها إما سيراً على الأقدام أو عبر قطار مكوك. وتقدم كل منطقة لقاءات عن قرب مع الحياة البرية، بالإضافة إلى أنشطة تعليمية تؤكد على رعاية الحيوان وجهود الحفاظ عليه.
وتتيح جولات المكوك التي تنظمها الحديقة عبر القرية الأفريقية للزوار رؤية أنواع مختلفة من الحيوانات عن قرب، كل ذلك في بيئة آمنة. وقد قامت الحديقة بتركيب بوابات لفصل الحيوانات المختلفة، مما يضمن سلامة وراحة الزوار والحياة البرية.
خلال الجولة، أكد المرشد الكيني "جان" على أهمية تدابير السلامة في الحديقة: "بين كل الأنواع، لدينا بوابات لمنع أي ضغوط أو خطر محتمل على الحيوانات. هدفنا هو خلق بيئة آمنة وغامرة للجميع".
وعن فصل الصيف، عندما تكون الحديقة مغلقة أمام الزوار، قال جان: "هذه العطلة ضرورية لرفاهية الحيوانات. فهي تسمح لها بالاسترخاء والاستعداد للموسم المزدحم".
خلال فترة الاستراحة، في 21 يونيو، استقبلت حديقة سفاري دبي صغير وحيد القرن الأبيض. كما وُلد اثنان من الدببة القمرية، والمعروفة أيضًا باسم الدببة السوداء الآسيوية، في 23 يناير، وهما الآن جاهزان للقاء الزوار.
إن الجمع بين التشويق والرؤى التعليمية يجعل من حديقة سفاري دبي وجهة فريدة من نوعها لجميع الأعمار، مما يضمن أن يغادر الزوار بقلوب مليئة بالفرح وعقول غنية بالمعرفة.
ومع استمرار العائلات في استكشاف الحديقة، يغادرونها بقلوب مليئة بالفرح وعقول غنية بالمعرفة المكتشفة حديثًا حول الحفاظ على الحياة البرية، مما يجعل حديقة سفاري دبي وجهة لا بد من زيارتها لجميع الأعمار.