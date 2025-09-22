سفاري الشارقة يفتتح موسمه الجديد بولادات نادرة

أعلن سفاري الشارقة، أكبر سفاري خارج إفريقيا، عن موسم خامس بدأ يوم الأحد مع إعلان ولادة حيوانات جديدة. حيث سجلت الحديقة ولادة خامس فيل أفريقي من نوع السافانا، ولأول مرة ولادة توأم من الليمور ذي الذيل الحلقي.