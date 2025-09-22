سفاري الشارقة يفتتح موسمه الجديد بولادات نادرة

أعلن سفاري الشارقة، أكبر سفاري خارج إفريقيا، عن موسم خامس بدأ يوم الأحد مع إعلان ولادة حيوانات جديدة. حيث سجلت الحديقة ولادة خامس فيل أفريقي من نوع السافانا، ولأول مرة ولادة توأم من الليمور ذي الذيل الحلقي.
تعمل السفاري تحت إشراف هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وقالت فرق الطب البيطري والتغذية أنها راقبت تطور الفيل الصغير وأمه منذ الولادة. ويعتبر الفيل الأفريقي من نوع السافانا نوعًا رئيسيًا مهمًا لاستقرار التوازن البيئي.
يُعد الليمور ذي الذيل الحلقي، الذي يعود أصله إلى مدغشقر، من الأنواع المهددة بالانقراض على المستوى العالمي. وُصفت ولادة التوأم بأنها حالة نادرة الحدوث.
بالإضافة إلى الولادات الجديدة، سجل سفاري الشارقة 184 ولادة لطيور وثدييات خلال الربع الثاني من عام 2025. ويضم السفاري حالياً 151 نوعًا من الحيوانات، منها الزرافات والأسود والفيلة ووحيد القرن وطيور نادرة.
قالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، "يمتد الموسم الجديد إرث إنجازات سفاري الشارقة، حيث كل ولادة هي شهادة على نجاح برامج التربية والرعاية التي نقدمها. هذه النتائج تبرز التوازن البيئي الذي نسعى لتحقيقه وجهود أطبائنا البيطريين والتغذويين والخبراء البيئيين الدؤوبة."
أضافت السويدي أن سفاري الشارقة يُعد وجهة ترفيهية وتعليمية في الوقت نفسه، حيث يوفر للعائلات والطلاب فرصًا للتعرف على التنوع البيولوجي وأهمية الحفظ.
السفاري مفتوح يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى 6 مساءً، وتتوفر باقات التذاكر الذهبية والفضية والبرونزية.