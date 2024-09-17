"سفاري الشارقة" تعود في 23 سبتمبر بمغامرات تعليمية وترفيهية
أعلنت سفاري الشارقة - أكبر وجهة سفاري في العالم خارج أفريقيا - عن انطلاق موسمها الرابع، والذي من المقرر افتتاحه في 23 سبتمبر المقبل، ويعد زواره بمغامرة استثنائية مليئة بالأحداث الجديدة والمفاجآت المثيرة.
"مع ولادة أكثر من 300 حيوان وطائر جديد هذا العام، تُظهِر هذه الإضافات نجاح جهودنا في الحفاظ على التنوع البيولوجي. سيستمتع الزوار بفرصة نادرة لمشاهدة الحيوانات الصغيرة مع أمهاتهم، مما يوفر اتصالاً أعمق بالطبيعة ودورة الحياة. يعد الموسم الرابع من رحلات سفاري الشارقة بتجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والتعلم والاستكشاف".
وأكدت سعادة هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن المبادرة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إعطاء الأولوية لرعاية البيئة والحفاظ على الحياة البرية.
وأضافت: "إن رؤية الحماس في عيون الزوار، وخاصة الأطفال، وهم يتفاعلون مع الحيوانات في مواطن تشبه إلى حد كبير بيئاتهم الطبيعية، وإدراكهم لأهمية الحفاظ على هذه البيئات، يحفزنا على تعزيز برامجنا وأنشطتنا باستمرار. ونتطلع بفارغ الصبر إلى الترحيب بمزيد من الضيوف هذا الموسم، الذي يعد بتجارب لا تُنسى مع إضافات ومغامرات فريدة من نوعها. لقد أكملنا الاستعدادات والتحسينات اللوجستية الشاملة لضمان راحة ومتعة زوارنا في جميع مناطق الجذب المتنوعة في السفاري".
12 بيئة مميزة
وتضم رحلات سفاري الشارقة 12 بيئة متنوعة مستوحاة من جميع أنحاء أفريقيا، وتغطي مساحة 8 كيلومترات مربعة. وتشمل هذه المناطق (إلى أفريقيا)، و(الساحل)، و(السافانا)، و(سيرينقيتي)، و(نقورونقورو)، و(موريمي)، و(وادي النيجر)، و(كالاهاري)، وكل منها يحاكي المناظر الطبيعية والنظم البيئية الفريدة للقارة. وتشمل السفاري أكثر من 50 ألف حيوان من أكثر من 120 نوعاً، جميعها داخل محمية البردي في الذيد.
مواعيد رحلات السفاري
وتفتح حديقة سفاري الشارقة أبوابها للزوار من الساعة 8.30 صباحاً حتى 6 مساءً، وتقدم مجموعة من باقات التذاكر بما في ذلك الذهبية والفضية والبرونزية. يوفر كل نوع من أنواع التذاكر مستويات مختلفة من خدمات الترفيه، مما يضمن حصول جميع الزوار على باقة تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم.
قد تختلف ساعات العمل نتيجة للمناسبات وظروف الطقس.
أسعار التذاكر
الفئة البرونزية (آخر تذكرة برونزية سيتم بيعها في الساعة 4 مساءً)
ما تشمله: رحلة سفاري سيراً على الأقدام في أفريقيا وقرية زنجبار
الفئة الفضية (آخر تذكرة فضية سيتم بيعها في الساعة 1.30 مساءً)
ما تشمله: كل ما تشمله الفئة البرونزية وجولة سفاري عبر موائل الساحل والسافانا وسيرينجيتي ونجورونجورو وموريمي وتوقف في معسكر السفاري؛ في شاحنة سفاري أو حافلة.
المقاعد الذهبية (آخر تذكرة ذهبية سيتم بيعها في الساعة 1.30 مساءً)
ما تشمله: كل ما تشمله الفئة الفضية مع دليل وتوقف ورحلة سفاري سيراً على الأقدام في سيرينجيتي.
تنطلق آخر جولة سفاري لحاملي التذاكر الذهبية والفضية في الساعة 2.00 مساءً.
الجولات الخاصة
مشاهدة اللعب (الحد الأقصى 9 أشخاص): 2250 درهم
حافلة السفاري (الحد الأقصى 6 أشخاص): 1500 درهم
حافلة السفاري (الحد الأقصى 15 شخصاً): 3500 درهم
ماذا يجب أن تأخذ معك
قبعة
واقي الشمس
نظارات شمسية
أحذية مريحة للمشي
منظار
آلة تصوير
زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام
أماكن تناول الطعام
تقع أماكن تناول الطعام في قرية زنجبار ومخيم السفاري وتقدم قائمة واسعة من الأطعمة والمشروبات الطازجة والساخنة والباردة. يمكن للزوار طلب الإفطار أو الشاي الصباحي أو الغداء أو وجبة خفيفة سريعة في هذه المناطق.
رحلة مركزة
في هذا الموسم، تدعو رحلات سفاري الشارقة الزوار لاستكشاف بيئات متنوعة تحاكي الموائل الطبيعية في أفريقيا، من السهول الشاسعة إلى الغابات الاستوائية الخصبة. سينطلق الضيوف في جولة مبهجة، حيث سيواجهون مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية في بيئات تشبه إلى حد كبير بيئتها الطبيعية. تقدم هذه التجربة اتصالاً أعمق بالحياة البرية وموائلها، مما يضمن الإثارة والقيمة التعليمية بطريقة آمنة ومستدامة.
برامج مناسبة للعائلة
يتضمن هذا الموسم مجموعة من الأنشطة للأطفال والعائلات، بما في ذلك عروضاً تفاعلية للحيوانات وورش عمل توعوية. تم تصميم هذه البرامج لتعزيز الوعي البيئي وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الحياة البرية، وتقديم تجربة تعليمية تجمع بين المرح والتعلم.
وقد شهد الموسم السابق من رحلات سفاري الشارقة العديد من التحسينات على عروض الطيور والحيوانات الأفريقية، حيث تم عرض سلوكياتها الطبيعية في أجواء جذابة ومثيرة. كما استمتع الزوار بمغامرة حقيقية عبر المناظر الطبيعية المتنوعة، بما في ذلك الأراضي الرطبة والوديان والبحيرات الصغيرة والشلالات والجبال الصخرية والتضاريس الإفريقية الشاسعة. وتضمنت الرحلة أشجاراً وشجيرات إفريقية نادرة ومتنوعة، مما يوفر للضيوف رحلة مليئة بالمتعة والإثارة.