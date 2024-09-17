"سفاري الشارقة" تعود في 23 سبتمبر بمغامرات تعليمية وترفيهية

وأضافت: "إن رؤية الحماس في عيون الزوار، وخاصة الأطفال، وهم يتفاعلون مع الحيوانات في مواطن تشبه إلى حد كبير بيئاتهم الطبيعية، وإدراكهم لأهمية الحفاظ على هذه البيئات، يحفزنا على تعزيز برامجنا وأنشطتنا باستمرار. ونتطلع بفارغ الصبر إلى الترحيب بمزيد من الضيوف هذا الموسم، الذي يعد بتجارب لا تُنسى مع إضافات ومغامرات فريدة من نوعها. لقد أكملنا الاستعدادات والتحسينات اللوجستية الشاملة لضمان راحة ومتعة زوارنا في جميع مناطق الجذب المتنوعة في السفاري".