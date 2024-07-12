سفارة الفلبين بالإمارات تتيح الدفع الإلكتروني للمعاملات

المحفظة الرقمية (PayIt) مدعومة من بنك أبوظبي الأول (FAB). ويمكن تحميلها بسهولة إما عبر App Store أو Play Store. والتسجيل متاح للحصول على حساب PayIt لأي من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من حاملي بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول بغض النظر عن البنوك المفضلة لديهم.

والتطبيق مجاني ولا يتعين دفع رسوم أو تكاليف إضافية عند استخدام المحفظة الإلكترونية. ولا يحتاج العملاء إلى حساب مصرفي لدى بنك أبوظبي الأول؛ وبإمكانهم استخدام أي من البنوك المفضلة لديهم لسحب الأموال عبر حسابات PayIt الخاصة بهم.

وقال السفير الفلبيني لدى الإمارات "ألفونسو فرديناند أ. فير" لصحيفة خليج تايمز: "ندعو مواطنينا للاستفادة من هذه الخدمة الجديدة. نؤكد أن السفارة تستمر في البحث عن طرق لتمكين مواطنينا من الحصول على تجربة سارة وفعالة في السفارة".