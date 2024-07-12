سفارة الفلبين بالإمارات تتيح الدفع الإلكتروني للمعاملات
أصبح الدفع غير النقدي متاحاً الآن في سفارة الفلبين في أبوظبي، مما يجعل المعاملات ملائمة أكثر للأشخاص الذين لا يحملون النقود معهم.
في السابق، طبقت البعثة الفلبينية خيار "الدفع نقداً فقط". والآن، يوجد تطبيق يمكن للعملاء استخدامه للدفع مثل المحفظة الإلكترونية.
المحفظة الرقمية (PayIt) مدعومة من بنك أبوظبي الأول (FAB). ويمكن تحميلها بسهولة إما عبر App Store أو Play Store. والتسجيل متاح للحصول على حساب PayIt لأي من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من حاملي بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول بغض النظر عن البنوك المفضلة لديهم.
والتطبيق مجاني ولا يتعين دفع رسوم أو تكاليف إضافية عند استخدام المحفظة الإلكترونية. ولا يحتاج العملاء إلى حساب مصرفي لدى بنك أبوظبي الأول؛ وبإمكانهم استخدام أي من البنوك المفضلة لديهم لسحب الأموال عبر حسابات PayIt الخاصة بهم.
وقال السفير الفلبيني لدى الإمارات "ألفونسو فرديناند أ. فير" لصحيفة خليج تايمز: "ندعو مواطنينا للاستفادة من هذه الخدمة الجديدة. نؤكد أن السفارة تستمر في البحث عن طرق لتمكين مواطنينا من الحصول على تجربة سارة وفعالة في السفارة".
وأضاف أن "الفلبينيين اعتادوا بالفعل على استخدام هواتفهم الذكية للاستفادة من الخدمات العامة، مثل تجديد التأشيرات ورخص القيادة وفواتير الخدمات، وما إلى ذلك. ونأمل من خلال توفير خيار الدفع الإلكتروني كبديل حديث لخيار النقود التقليدي، أن نتمكن من المساهمة بشكل أكبر في التحسين والابتكار في خدماتنا لتوفير تجربة سارة للعملاء بشكل عام".
ويعد التعاون بين السفارة الفلبينية وبنك أبوظبي الأول جزءاً من الأنشطة والاحتفالات التي تستمر على مدار العام بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والفلبين.