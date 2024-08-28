سفارة الفلبين: العفو فرصة لتصحيح أوضاع المخالفين

ويأتي هذا البيان بعد أن عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء، وأعلنت فيه أنه لن يكون هناك حظر أو غرامات على أولئك الذين سيستفيدون من فترة العفو الممتدة لشهرين والتي ستبدأ يوم الأحد 1 سبتمبر وتستمر حتى 30 أكتوبر من هذا العام.