سفارة الفلبين: العفو فرصة لتصحيح أوضاع المخالفين
حثت البعثات الفلبينية في الإمارات مواطنيها الذين لديهم مخاوف بشأن وضعهم المتعلق بالهجرة - سواء كمقيمين أو زوار أو حاملي أنواع أخرى من التأشيرات - على الاستفادة الكاملة من برنامج العفو المقبل.
وقالت السفارة الفلبينية في أبو ظبي والقنصلية العامة الفلبينية في دبي في بيان مشترك أرسل إلى صحيفة الخليج تايمز يوم الأربعاء: "تقدموا في أقرب وقت ممكن وأخبرونا بنيتكم في الاستفادة من هذا البرنامج. الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قد يؤدي إلى مضاعفات غير ضرورية، وبالتالي، فإننا نشجع على اتخاذ إجراءات مبكرة لضمان عملية تقديم سلسة وناجحة".
ويأتي هذا البيان بعد أن عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء، وأعلنت فيه أنه لن يكون هناك حظر أو غرامات على أولئك الذين سيستفيدون من فترة العفو الممتدة لشهرين والتي ستبدأ يوم الأحد 1 سبتمبر وتستمر حتى 30 أكتوبر من هذا العام.
وأوضحت الهيئة أن برنامج العفو يشمل كافة أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات السياحية والإقامة المنتهية الصلاحية، ولن يتم منع دخول من يختار مغادرة الدولة، ويمكنه العودة إلى الإمارات في أي وقت بالتأشيرة الصحيحة.
كما يمكن للفارين أو المتهربين من كفلائهم التقدم بطلبات العفو، كما يمكن لمن ولدوا بدون وثائق الاستفادة من العفو وتصحيح أوضاعهم، أما من دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية فلا يحق لهم التقدم بطلب العفو.
يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول برنامج العفو عن التأشيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة هنا.
بداية جديدة
وأشارت البعثات الفلبينية إلى أن مبادرة العفو "توفر فرصة لا تقدر بثمن لمواطنينا الفلبينيين لتنظيم إقامتهم في الإمارات أو تسهيل عودتهم إلى ديارهم دون مواجهة عواقب قانونية".
وأكدت البعثات الفلبينية أن "برنامج العفو هو بداية جديدة، حيث يوفر لجميع المغتربين فرصة تصحيح وضعهم في الهجرة. وبالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من تأمين عمل مشروع داخل الإمارات العربية المتحدة، فإن هذا البرنامج يسمح لهم بالعودة إلى الفلبين بكرامة وخيار إعادة دخول الإمارات العربية المتحدة في المستقبل بالتأشيرة المناسبة"، مضيفة: "(نحن) نود أن نعرب عن امتناننا العميق لحكومة الإمارات العربية المتحدة على كرمها المستمر ودعمها لمجتمعات المغتربين".
وأكدت البعثات الفلبينية أيضًا أنها "على استعداد للمساعدة في الخدمات القنصلية، والإعادة إلى الوطن، والاستفسارات الأخرى ذات الصلة".
"نهدف إلى ضمان حصول كل فلبيني في الإمارات على فرصة لتقنين وضعه وتأمين مستقبل مشرق، سواء هنا في الإمارات العربية المتحدة أو في وطنه الفلبين.
للاستفسارات والمساعدة
يمكن الاتصال بسفارة الفلبين في أبوظبي على الرقم (+971) 50 8137836 و (+971) 50 4438003
يمكن التواصل مع PCG-Dubai على الرقم (+971) 4 220 7100؛ أو عبر WhatsApp فقط (+971) 56 417 7558؛ أو عبر قسم المساعدة للمواطنين على الرقم (+971) 56 501 5756