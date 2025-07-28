سفارة الإمارات في تركيا تحذر مواطنيها من حرائق الغابات

أصدرت سفارة الإمارات في إسطنبول تحذيراً أمنياً لمواطنيها المقيمين في تركيا، حثتهم فيه على توخي الحذر بسبب حرائق الغابات المستمرة في المنطقة، وخاصة في مدينة بورصة.
ودعت وزارة الخارجية، في منشور رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين إلى توخي اليقظة والالتزام التام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.
كما نصحت المواطنين بالاطلاع على أرقام الطوارئ التالية: 0097180024 و 0097180044444. كما يمكنهم أيضًا التواصل من خلال التسجيل في خدمة تواجدي لتلقي التحديثات والمساعدة عند الحاجة.
يأتي تحذير الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي تستمر فيه حرائق الغابات في التأثير على مناطق متعددة خارج تركيا. كما تُكافح قبرص حرائق غابات مميتة بالقرب من مدينة ليماسول. وقد أسفرت الحرائق، التي اندلعت في وقت سابق من الأسبوع، عن وفيات وإصابات عديدة، وأضرار جسيمة في الممتلكات.
قالت السلطات القبرصية يوم الجمعة إنها تمكنت من احتواء حريق غابات مدمر أودى بحياة شخصين ودمر عشرات المنازل في الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط.
وأتى الحريق، الذي يعد أحد أسوأ الحرائق في تاريخ قبرص، على نحو 125 كيلومترا مربعا (50 ميلا مربعا) من الأراضي الجبلية، وفقا لجامعة قبرص للتكنولوجيا.