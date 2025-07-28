سفارة الإمارات في تركيا تحذر مواطنيها من حرائق الغابات

يأتي تحذير الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي تستمر فيه حرائق الغابات في التأثير على مناطق متعددة خارج تركيا. كما تُكافح قبرص حرائق غابات مميتة بالقرب من مدينة ليماسول. وقد أسفرت الحرائق، التي اندلعت في وقت سابق من الأسبوع، عن وفيات وإصابات عديدة، وأضرار جسيمة في الممتلكات.