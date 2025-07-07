سفارة الإمارات تقدم تعازيها في ضحايا فيضانات تكساس

قدمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة "خالص تعازيها في الخسائر المأساوية في الأرواح" جراء الفيضانات المفاجئة في تكساس.

وقال السفير يوسف العتيبة "إن أفكارنا مع جميع المتضررين من الفيضانات المدمرة في تكساس".

كما عرضت السفارة دعمها "لأولئك الذين يستجيبون لهذا الدمار المفجع".

قال مسؤول بالولاية يوم الأحد إن 59 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الفيضانات المفاجئة في تكساس، وربما يكون عدد الضحايا أعلى من ذلك، في حين يواصل رجال الإنقاذ البحث بشكل محموم عن المفقودين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا في السادس من يوليو/تموز "كارثة كبرى" لولاية تكساس بموجب قانون روبرت تي ستافورد للإغاثة من الكوارث والمساعدة في حالات الطوارئ.

وقال مسؤولون إنه تم إنقاذ أكثر من 850 شخصا، بما في ذلك بعض الذين كانوا متشبثين بالأشجار، بعد أن تسببت عاصفة مفاجئة في هطول ما يصل إلى 15 بوصة من الأمطار في منطقة حول نهر جودالوبي، على بعد حوالي 85 ميلا (137 كيلومترا) شمال غرب سان أنطونيو.

وقال مدير مدينة كيرفيل دالتون رايس في مؤتمر صحفي مساء السبت إن من بين المفقودين 27 فتاة من معسكر كامب ميستيك الصيفي، وقد يكون هناك آخرون غيرهم.