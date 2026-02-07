سفارة الإمارات بمدريد تحذر مواطنيها من "عاصفة ليونارد"

حذرت سفارة الإمارات في مدريد مواطنيها في إسبانيا من توخي الحذر بسبب الظروف الجوية القاسية المتوقعة في العاصمة والمناطق المحيطة بها.

من المتوقع أن تكون الظروف الجوية قاسية بسبب عاصفة ليونارد في منطقتي الأندلس وغاليسيا.

شددت السفارة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات. يمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في إسبانيا الاتصال بالرقم 0097180024 أو 0097180044444 في حالات الطوارئ.

كما دعت سفارة الإمارات المواطنين في إسبانيا إلى التسجيل في خدمة تواجدي، التي تساعد الإماراتيين في الخارج.