سفارة الإمارات باليمن تحذّر من محتالين ينتحلون صفة دبلوماسية

حذرت سفارة الإمارات في اليمن من منتحلي هويتها للقيام بعمليات احتيال عبر منصات إلكترونية داخل وخارج البلاد.

وحثّت السفارة أبناء الجالية على تجنب التعامل مع الاتصالات المشبوهة التي تنتحل هويات دبلوماسية. وشددت على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والتأكد من عدم تقديم أي معلومات شخصية للمتصلين الاحتياليين.

وحذر مسؤولون في دولة الإمارات العربية المتحدة مراراً وتكراراً من المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم مسؤولون حكوميون أو وكالات إنفاذ القانون أو سلطات البنوك لإغراء الناس ودفعهم إلى الوقوع في فخ الاحتيال المالي.

وفي الشهر الماضي، حُكم على خمسة رجال آسيويين بالسجن لمدة شهر والترحيل بعد إدانتهم بانتحال صفة ضباط شرطة والاحتيال على مواطن عربي بمبلغ 9900 درهم.

وأدينوا بالضغط على الضحية للكشف عن تفاصيل حسابه المصرفي بحجة تحديث سجلاته لدى البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

في عام 2024، في استطلاع رأي أجرته صحيفة خليج تايمز عبر تطبيق واتساب، قال أكثر من 8300 شخص إنهم تلقوا مكالمات هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني من محتالين ينتحلون صفة السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعيدًا عن تفاصيل بطاقات الائتمان، يستخدم هؤلاء المحتالون أيضًا التصيد الصوتي لخداع المقيمين للحصول على موافقة على طلبات كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) الخاصة ببطاقة الإمارات العربية المتحدة، مما يكشف عن معلومات حساسة مثل تفاصيل بطاقة الهوية الإماراتية.