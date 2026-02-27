سعياً للأجر والتمكين.. قصص ملهمة لـ 6 عائلات إماراتية في مطابخ الخير

مع اقتراب غروب الشمس، وبينما تمتلئ المطابخ برائحة البرياني والهريس، تقوم ست عائلات إماراتية بتحويل منازلها إلى مراكز للعطاء في شهر رمضان المبارك.

ولكن وراء الإيقاع اليومي لإعداد وجبات الإفطار يكمن هدف أعمق: نيل الثواب، وخدمة المجتمع، وتجسيد الروح الحقيقية للتعاطف التي تميز الشهر الفضيل.

يتم تسليم هذه الوجبات يومياً للصائمين في مسجد الغفار بمنطقة محيصنة طوال شهر رمضان.

تعد هذه المبادرة، التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع، جزءاً من استراتيجية دبي الأوسع للتمكين، والتي تهدف إلى نقل العائلات من مرحلة المساعدات المؤقتة إلى مرحلة توليد الدخل المستدام. وتشارك في هذا العام ست عائلات منتجة، تهدف إلى إعداد وتوزيع ما يقرب من 13,000 وجبة إفطار طوال الشهر الفضيل.

وقال عبيد الشويهي، رئيس قسم التمكين المالي في الهيئة، إن البرنامج صُمم لإحداث تأثير طويل الأمد. وأضاف: "نحن لا نقدم معونة مؤقتة، بل نبني مساراً اقتصادياً مستداماً للعائلات. هدفنا هو تحويلهم من متلقين للدعم إلى مساهمين نشطين ومنتجين في المجتمع".

وتابع قائلاً: "رمضان هو الوقت الأمثل لتعزيز هذا المفهوم. فالعطاء يتضاعف خلال هذا الشهر، ونحن نريد أن يتضاعف الأثر أيضاً؛ أجر للصائم وتمكين للعائلة الإماراتية".

وأوضح الشويهي أن الهيئة تقدم ما هو أكثر من المساعدات المالية؛ حيث تتلقى العائلات توجيهات بشأن معايير سلامة وجودة الأغذية، والدعم اللوجستي والتنظيمي، والربط بسلاسل التوريد، بالإضافة إلى مراقبة الأداء وتقييمه.

وقال: "نحن نرى كل عائلة كمشروع يمتلك إمكانات للنمو. فما يبدأ بـ 70 وجبة يومياً يمكن أن يتطور ليصبح علامة تجارية محلية مرموقة إذا تم دعمه بشكل صحيح". وأشار إلى أن الرؤية طويلة المدى تتضمن تقييم المشاريع، وبناء القدرات، وتطوير العلامات التجارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق بعد انتهاء شهر رمضان.

وأكد: "هدفنا النهائي هو أن يكون للعائلات هوية تجارية واضحة وقنوات بيع مستقرة، مما يمكنهم من العمل بشكل مستقل دون الاعتماد على المساعدات المباشرة".