سعود بن صقر: الإمارات نموذج عالمي فريد للتعايش والقيم المستشرفة للمستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً فريداً للتعايش والتراحم والقيم المستشرفة للمستقبل، مشيداً بقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".
وفي حديثه عن أسس الدولة، قال سموه إن دولة الإمارات بُنيت على قيم إنسانية راسخة، مرجعاً الفضل للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في إرساء إرث متجذر في الحكمة والإخلاص وحب الوطن والشعب.
وأوضح سموه أن قيادة الشيخ زايد تميزت بالرعاية العميقة للأمة وللإنسانية، مما خلق روحاً من الوحدة والتعاطف لا تزال توجه البلاد حتى اليوم.
جاءت هذه التصريحات خلال حفل استقبال استضافه حاكم رأس الخيمة في 11 مارس بمجلس خزام للضيافة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام. وحضر الفعالية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المؤسسات الإعلامية الوطنية ورؤساء التحرير والإعلاميين خلال مأدبة إفطار.
وأضاف سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، واصل حمل هذه الروح ذاتها جنباً إلى جنب مع قيادة الدولة، مسلطاً الضوء على تفانيه في خدمة الإمارات ومواطنيها ومقيميها، والتزامه بالسلام والتعاون في جميع أنحاء العالم.
وأشار سموه إلى أن قوة وتطور مؤسسات الدولة، بما في ذلك القوات المسلحة، هي ثمرة سنوات من التفاني والخدمة الوطنية، مما مكن البلاد من التمتع بالاستقرار والأمن.
وبمناسبة ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 11 مارس، هنأ سموه رئيس الدولة، وأثنى على حكمته وقيادته، معرباً عن تمنياته لسموه بدوام التوفيق والنجاح.
كما ذكر سموه أن قوة جواز السفر الإماراتي تعكس السياسات الحكيمة للدولة، مضيفاً أن الإمارات أصبحت رمزاً عالمياً للأمان والسلام والنوايا الحسنة.
وأكد حاكم رأس الخيمة أن الإمارات ستظل دائماً مصدراً للخير والأمان، مشدداً على الدور الهام للإعلاميين في تقديم الحقيقة ونشر الرسائل الإيجابية، مشيراً إلى أن للكلمة الطيبة تأثيراً قوياً.