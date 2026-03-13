سعود بن صقر: الإمارات نموذج عالمي فريد للتعايش والقيم المستشرفة للمستقبل

جاءت هذه التصريحات خلال حفل استقبال استضافه حاكم رأس الخيمة في 11 مارس بمجلس خزام للضيافة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام. وحضر الفعالية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المؤسسات الإعلامية الوطنية ورؤساء التحرير والإعلاميين خلال مأدبة إفطار.