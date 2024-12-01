سعود القاسمي يكرم ميكانيكياً ساهم في تطوير رأس الخيمة

كان ذلك في أوائل ستينيات القرن العشرين، وكان صغران في منتصف العشرينيات من عمره آنذاك، عندما بدأ في إصلاح المحركات التي تضخ المياه للشرب والري للمزارع والمجتمعات المحلية في رأس الخيمة. كانت المحركات مستوردة من المملكة المتحدة، لكن مهاراته هي التي جعلتها تعمل بسلاسة، حيث كانت المزارع والمنازل تعتمد عليه في إمدادها اليومي بالمياه.