سعودي يفوز بمليون دولار مرتين في سحب سوق دبي الحرة

وقد انضم مواطن ناميبي، "بول جوزوا جوبيرت"، إلى نادي المليونيرات مع "السيد". حيث شارك "جوبيرت" في سحب سوق دبي الحرة على مدار السنوات العشر الماضية وفاز أخيراً بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار عندما اشترى تذكرة في 19 يناير. ويعد الناميبي، البالغ من العمر 52 عاماً والمنحدر من "ويندهوك"، أول مواطن من بلاده يفوز بالجائزة الكبرى.