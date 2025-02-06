سعودي يفوز بمليون دولار مرتين في سحب سوق دبي الحرة
خلال أربعة أشهر، فاز هذا السعودي بمليون دولار مرتين! فاز "عبد الله السيد" بالجائزة الكبرى مرة أخرى بعد شراء تذكرته الرابحة عبر الإنترنت في 22 يناير. وحصل "السيد"، الذي اشترى 30 تذكرة من سلسلة 490، على الجائزة الكبرى برقم التذكرة 0376.
وشارك "السيد"، وهو أب لخمسة أطفال ويعمل في شركة عقارات، بانتظام في عروض سوق دبي الحرة لأكثر من 20 عاماً. وقد فاز لأول مرة بالسحب في سبتمبر 2024. وقال الرجل البالغ من العمر 68 عاماً: "أنا سعيد جداً بهذا الخبر! شكراً سوق دبي الحرة!".
وقد انضم مواطن ناميبي، "بول جوزوا جوبيرت"، إلى نادي المليونيرات مع "السيد". حيث شارك "جوبيرت" في سحب سوق دبي الحرة على مدار السنوات العشر الماضية وفاز أخيراً بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار عندما اشترى تذكرة في 19 يناير. ويعد الناميبي، البالغ من العمر 52 عاماً والمنحدر من "ويندهوك"، أول مواطن من بلاده يفوز بالجائزة الكبرى.
وقال "جوبيرت"، الذي اشترى أربع تذاكر لسحب "مليونير الألفية 489"، وهو أب لطفلين ويدير محمية خاصة للصيد في ناميبيا: "شكراً جزيلاً، سوق دبي الحرة. سأستمر في المشاركة في حملتكم الترويجية على أمل أن أفوز مرة ثانية".
وبعد سحب "مليونير الألفية"، تم إجراء سحب أروع المفاجآت على سيارتين فاخرتين ودراجة نارية واحدة.
وفاز "جوليان لويس"، وهو هندي يبلغ من العمر 73 عاماً ويقيم في دبي، بسيارة "مرسيدس بنز أس أل 43 إيه إم جي" (اللون الرمادي السيليكوني) برقم التذكرة 1152، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 23 يناير.
وكان "لويس" مشاركاً منتظماً في عروض سوق دبي الحرة منذ إنشائها في عام 1989، وهو زميل الفائز الأول على الإطلاق بجائزة "أروع المفاجآت"، "سيمون سيمونيان"، الذي تقاسم معه تكلفة تذكرة سيارة رولز رويس.
"لويس" هو أب لثلاثة أطفال ويدير شركته الخاصة في مجال مواد البناء والتي بدأها من نصيبه من المال من بيع سيارة رولز رويس في عام 1989.
وقال: "شكراً جزيلاً لكم، سوق دبي الحرة! لقد مر وقت طويل منذ أن تقاسمت الفوز مع زميلي اللبناني، ولكن هذه المرة فزت أخيراً بمفردي".
وفي الوقت نفسه، فاز "سيد حسام ميرحجازي"، وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 39 عاماً ومقيم في دبي، بسيارة "بي إم دبليو 740 آي إم سبورت" (لون بروكلين الرمادي المعدني) برقم التذكرة 0793 في سحب "أروع المفاجآت 1909" والتي اشتراها في "كونكورس بي" في 26 يناير.
"ميرحجازي" هو أحد المشاركين الدائمين في عروض سوق دبي الحرة منذ 3 سنوات، وهو أب لطفلين ويعمل في شركة عقارات.
وقال: "إنه أفضل خبر بالنسبة لنا اليوم لأن زوجتي أنجبت طفلاً منذ يومين. في الواقع، عندما اشتريت هذه التذكرة، كنت أفكر في ابني، لذلك أعتقد أنه سيكون بمثابة تميمة الحظ بالنسبة لنا".
وأخيراً، فاز "مايكل كونراد شتاينهوفيل"، وهو مواطن سويسري يبلغ من العمر 52 عاماً ومقيم في مدينة مكسيكو بالمكسيك، بدراجة نارية من طراز "أبريليا تيونو في 4 فاكتوري 1100" (أسود/أحمر) تحمل رقم التذكرة 0652 في سحب "أروع المفاجآت 612" والتي اشتراها عبر الإنترنت في 24 يناير.
ولا يعدّ "شتاينهوفيل"، الذي شارك بشكل منتظم في عروض سوق دبي الحرة لمدة 16 عاماً، والذي يعمل مديراً للمخاطر في أحد البنوك، غريباً على الفوز، حيث سبق له أن فاز بسيارة "مرسيدس بنز أس 500" في سحب "أروع المفاجآت 1868" برقم التذكرة 1284 في فبراير 2024.
وقال: "أشكر سوق دبي الحرة على مواصلة تنظيم هذا العرض الترويجي المذهل، فهي بالفعل فرصة عظيمة".