سعر ذهب "22 قيراط" يتجاوز 400 درهم للغرام في دبي لأول مرة

وفقًا لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 432.25 درهمًا إماراتيًا، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطًا إلى 400.25 درهمًا إماراتيًا. وبالمثل، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا وغرام الذهب عيار 18 قيراطًا أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث بلغ 383.75 درهمًا إماراتيًا و328.75 درهمًا إماراتيًا على التوالي.