سعر ذهب "22 قيراط" يتجاوز 400 درهم للغرام في دبي لأول مرة

وصل سعر الذهب عيار 22 قيراطًا في دبي إلى مستوى قياسي جديد يوم السبت، متجاوزًا 400 درهم للغرام لأول مرة.
وفقًا لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 432.25 درهمًا إماراتيًا، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطًا إلى 400.25 درهمًا إماراتيًا. وبالمثل، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا وغرام الذهب عيار 18 قيراطًا أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث بلغ 383.75 درهمًا إماراتيًا و328.75 درهمًا إماراتيًا على التوالي.
وقفز سعر الذهب عيار 24 في دبي بمقدار 116 درهماً للجرام حتى الآن هذا العام، حيث ارتفع من 316.25 درهماً إلى 432.25 درهماً. في حين حقق سهم 22K مكاسب بلغت 107.25 منذ بداية العام.
مع ارتفاع الأسعار، يقلل المستهلكون في الإمارات ودول أخرى غالبًا من مشتريات المجوهرات والعملات الذهبية والزينة بسبب مخاوف من قدرتهم على الشراء، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب. ومع ذلك، يأمل تجار الذهب في تحقيق مبيعات أعلى خلال مواسم الأعياد وحفلات الزفاف القادمة.
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات والعالم بعد صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي، مما زاد التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
في يوم الجمعة، أضاف الاقتصاد الأمريكي 22,000 وظيفة فقط في أغسطس، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المئة، وهو الأعلى منذ عام 2021.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 3586.76 دولار للأوقية، بزيادة 1 بالمئة.
وقال آرون هيل، كبير محللي السوق في إف بي ماركتس، إن التسعير الحالي لتخفيضات الفائدة بنحو 150 نقطة أساس لعام 2026، مع تسعير تخفيضات بنحو 60 نقطة أساس لنهاية هذا العام واجتماع سبتمبر/أيلول بالكامل تقريبا.
وأضاف مع أنني أتفق على أن سوق العمل بدأ يُظهر علامات توتر، فهل يُعدّ خفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أمرًا مُبالغًا فيه بعض الشيء، نظرًا لأن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% باستمرار؟ هل يُشير هذا إلى استباق السوق للأحداث؟ من الواضح أن ارتفاع التضخم المُستمر سيُضعف توقعات السوق بتسريع وتيرة التخفيضات، بينما سيكون لانخفاض التضخم بطبيعة الحال تأثير معاكس.