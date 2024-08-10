سعد المرزوقي يكشف 183 قضية غسيل أموال ويعين كأول إماراتي في مجموعة العمل المالي
الرائد سعد أحمد المرزوقي، ضابط كبير في شرطة أبوظبي، يحمل معه أكثر من 15 عاماً من الخدمة في الكشف عن قضايا غسيل الأموال والاختلاس المالي إلى منصبه الجديد. تم تعيينه مؤخراً كأول عضو إماراتي في فريق مراجعة التعاون الدولي لمجموعة العمل المالي (FATF).
ومجموعة العمل المالي هي هيئة دولية تجمع الدول - من الولايات المتحدة إلى الصين - لمعالجة الجرائم المالية. وهي تضع المعايير الدولية لمنع خطر تدفقات الأموال غير المشروعة وتقوم بتقييم ما إذا كانت البلدان تتخذ إجراءات فعالة ضد غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، بما في ذلك تمويل المنظمات الإرهابية.
وخلال فترة عمله مع الشرطة لمدة 15 عامًا، كشف المرزوقي عن 183 قضية غسيل أموال مرتبطة بالمخدرات والاختلاس المالي. كما أنشأ قاعدة بيانات للحوادث، مما ساهم في زيادة الإدانات من متوسط شهري يبلغ 3 إلى 14.
وقال مسؤولون إن تعيين المرزوقي في مجموعة العمل المالي يمثل دفعة قوية للجهود العالمية التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال. وفي وقت سابق من هذا العام، تم رفع اسم الدولة من قائمة المراقبة العالمية للدول التي تم وضعها في عام 2022 تحت العناية الواجبة المعززة بسبب "الضعف في مواجهة غسل الأموال".
خبير دولي معتمد
وقال المرزوقي، وهو خبير دولي معتمد في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال ومقيم دولي لدى مجموعة العمل المالي في شرق آسيا وشمال أفريقيا، إنه سيعمل على دعم الدول التي تعاني من عجز استراتيجي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كما سيشارك في مهمة المجموعة المشتركة لمجموعة العمل المالي في أفريقيا والشرق الأوسط لتقييم خطة عمل إحدى الدول الأفريقية.
وحصل المرزوقي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس فرع القضايا الدولية في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، على درجة البكالوريوس في المالية والمحاسبة والإدارة من جامعة "نوتنغهام"، وحصل على درجة الماجستير في المحاسبة الجنائية والتحقيقات الجنائية من جامعة "شيفيلد هالام"، وحصل مؤخراً على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال وعلم الإجرام وعلم النفس من جامعة الإمارات العربية المتحدة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها المرزوقي مع مجموعة العمل المالي وغيرها من الهيئات الدولية، حيث سبق أن تم تعيينه متحدثاً رسمياً لوزارة الداخلية الإماراتية في تقييم مجموعة العمل المالي في فرنسا وزامبيا والمغرب وموريشيوس، وممثلاً في اجتماعات مجموعة "إيجمونت" الدولية والإنتربول.
وقد نال المرزوقي العديد من الجوائز والتقديرات الخاصة نظير خدماته المخلصة. فقد ورد اسمه في قائمة 40 تحت سن الأربعين التي أعدتها الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة، وهي جائزة صُممت لتكريم 40 من محترفي إنفاذ القانون تحت سن الأربعين من جميع أنحاء العالم ممن أظهروا القيادة وجسدوا الالتزام بمهنتهم. كما حصل المرزوقي على جائزة وزير الداخلية للتميز.