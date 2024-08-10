سعد المرزوقي يكشف 183 قضية غسيل أموال ويعين كأول إماراتي في مجموعة العمل المالي

وقال مسؤولون إن تعيين المرزوقي في مجموعة العمل المالي يمثل دفعة قوية للجهود العالمية التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال. وفي وقت سابق من هذا العام، تم رفع اسم الدولة من قائمة المراقبة العالمية للدول التي تم وضعها في عام 2022 تحت العناية الواجبة المعززة بسبب "الضعف في مواجهة غسل الأموال".