سرّ الـ 28عاماً في سن الـ 50: خبيرة جينات إماراتية تكشف كيف أعادت التكنولوجيا ساعة عمرها البيولوجي

قالت الدكتورة مريم مطر، خبيرة الجينات الإماراتية الرائدة ومؤسِسة "جمعية الأمراض الجينية الإماراتية"، إن عمر جسمها البيولوجي هو 28 عاماً، على الرغم من أن عمرها الفعلي هو 50 عاماً. وأضافت أن أعضاءها الحيوية تعادل أعضاء شخص يبلغ من العمر 16 عاماً.

جاءت تصريحات الدكتورة مريم خلال مشاركتها في جلسة نقاش بعنوان "طول العمر العقلي للمرأة والتقنيات الداعمة" ضمن الدورة السادسة لـ "منتدى المرأة في التكنولوجيا". كما أكدت أن النساء يتفوقن بيولوجياً على الرجال في الذكاء وطول العمر، ووجهت تحذيراً شديداً ضد استخدام المكملات الغذائية الشائعة مثل "الأشواغاندا" للنساء في المنطقة.

تفوق جيني وعلم قائم على الأدلة

عزت الدكتورة مريم عمرها البيولوجي المذهل إلى الطب التجديدي والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة أنه "علم حقيقي وقائم على الأدلة". وذكرت أن النساء يمتلكن مزايا جينية متأصلة، مثل امتلاكهن كروموسومين X (XX)، مما يجعلهن أكثر تحليلاً وتوقعاً بنسبة 99.9 في المائة من الرجال، ويساهم في أن يعشن، في المتوسط، خمس سنوات أطول.

بدأت رحلة الدكتورة مريم في الطب التجديدي بتجربة غيّرت حياتها في اليابان عام 2011، أثناء دراستها العليا في علم الوراثة. وتذكرت شعورها بالدهشة من حيوية أستاذها الذي كان يمارس رياضة تسلق الجبال في السابعة صباحاً قبل حضور الجلسات السريرية، ويصل قبل طلابه.

قالت الدكتورة مطر: "إن العمر البيولوجي لجسمي هو 28 عاماً. ومع ذلك، فإن العمر البيولوجي لكليتي وكبدي وقلبي هو 16 عاماً." وأوضحت: "إنها التكنولوجيا. إنها قائمة على الأدلة. إنه علم حقيقي حيث يمكنك قياس العمر البيولوجي لخلاياك."

وشددت على أن هذا الإنجاز ليس من صنعها، بل هو نتيجة للتكنولوجيا المتقدمة التي تتيح القياس الدقيق لشيخوخة الخلايا.

وقدمت الدكتورة مريم ما وصفته بأنه دليل بيولوجي على تفوق الإناث، متحمّلة "المسؤولية الكاملة" عن تصريحاتها الجريئة. وقالت: "بشكل افتراضي، نحن كإناث، أكثر ذكاءً، وأكثر قدرة على التوقع، ولدينا القدرة على التحليل والتنوع وتطبيق أفكارنا بنسبة 99.9 في المائة أكثر من الرجال."

إشادة بالذكاء الموروث وتأثير الهرمونات

يعود الأساس الجيني لهذا، وفقاً للدكتورة مريم، إلى اختلافات الكروموسومات. وأوضحت: "بيولوجياً، ترث الإناث كروموسومين X (XX)، واحداً من كل والد، بينما يرث الذكور عادة كروموسوم X واحداً من أمهاتهم الكريمة." تعني هذه الميزة الجينية أنه "إذا لم يعمل أحدهما، فسيتم تشغيل الآخر."

ونصحت الرجال الحاضرين بمزاح: "إذا كان لديك صبي ذكي في العائلة، ويبلّي بلاءً حسناً في التعليم والمجتمع، يرجى التأكد، عند عودتك إلى المنزل اليوم، من إعطاء [والدته] زهرة. لأن حوالي 99.9 في المائة من الذكاء يأتي من النساء الجميلات... الأمهات."

وأشارت الدكتورة مريم إلى أن النساء يعشن باستمرار أطول من الرجال بحوالي خمس سنوات في جميع المجتمعات. وبعيداً عن المزايا الجينية، أشارت إلى الاختلافات السلوكية، ولا سيما فيما يتعلق بمعدلات الانتحار.

كما سلطت الضوء على الدور الوقائي لهرمون الإستروجين: "كامرأة، منحنا الله عاملاً وقائياً، لذلك نعيش لفترة أطول."

المساهمات العلمية وطول العمر الممتد

استشهدت الدكتورة مريم بإحصائيات مبهرة حول مساهمات النساء في التقدم العلمي. وكشفت أن "معهد طول العمر"، الذي أُنشئ عام 2019 قبل تفشي "كوفيد-19"، أظهر مساهمة نسائية كبيرة في أبحاث طول العمر. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أن 27 في المائة من المساهمات في شركات التكنولوجيا الحيوية (Biotech) في جميع أنحاء العالم في الفترة من 2000 إلى 2019 جاءت من النساء.

وبالنظر إلى المستقبل، صرحت الدكتورة مريم بعبارة لافتة: "أي أنثى وُلدت في عام 2021 ستعيش حتى سن 97 عاماً إذا اعتنت بنفسها." وشددت على أن الهدف ليس مجرد إطالة العمر، بل "التأكد من إطالة حياتك الصحية، لتعيش مصيرك كما كتبه الله."

وأوضحت الدكتورة مريم أيضاً أن تأخر سن الأمومة يمكن أن يساهم في طول العمر. وقالت إن أولئك اللاتي يلدن في سن 42 ستكون لديهن فرصة لعيش حياة أطول وأكثر صحة من أولئك اللاتي ينجبن طفلهن الأخير في سن 28. وأعربت عن ثقتها في تكنولوجيا الإنجاب الحديثة، مشيرة إلى أن النساء يمكنهن إتمام الحمل بأمان حتى في سن 46 عاماً بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي يمكنها "تحديد جميع الاضطرابات الجينية الأكثر شيوعاً في الطفل."

نصيحة بشأن المعلومات الصحية

قدمت الدكتورة مريم نصيحة بشأن التعامل مع المعلومات الصحية المضللة: "حتى الأشخاص الذين لا يقدمون معلومات جيدة يلعبون دوراً في زيادة الوعي،" مشيرة إلى أن المعلومات غير الصحيحة قد تحفز الناس على طلب المشورة الطبية المناسبة.

وأشادت بالنهج التنظيمي لدولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية: "الآن، في الإمارات، لا يُسمح لأحد بتقديم أي خدمة صحية ما لم يكن مرخصاً. وسيتم [أيضاً] الإشراف عليهم." ونصحت الباحثين عن معلومات صحية بالتوجه إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية.