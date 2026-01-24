سريلانكا تنادي المستثمرين.. "آمال كبيرة" واقع في دبي

تسعى سريلانكا بنشاط لجذب المستثمرين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة لضخ استثمارات في الدولة الجزرية الواقعة في جنوب آسيا، حيث تعد السياحة والبناء والخدمات اللوجستية والزراعة من بين القطاعات الأكثر جاذبية.
كما أكد المسؤولون والمصرفيون ومديرو الصناديق أن تبسيط أطر الحوكمة، وتقديم الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز، ورقمنة الخدمات الحكومية، واستقرار البيئة السياسية، يجعلها أكثر قابلية للتنبؤ لرأس المال الأجنبي.
بينما يمكن للمستثمرين ذوي المحافظ الأكبر الدخول في مشاريع ضخمة، يمكن للمغتربين السريلانكيين العاديين، في الوقت نفسه، البدء ببضع مئات من الدولارات الأمريكية للاستثمار في الصناديق المشتركة والحصول على عائد أعلى لأموالهم التي كسبوها بشق الأنفس، حسبما صرح مدير صندوق لـ Khaleej Times في منتدى المستثمرين Invest Sri Lanka الذي عقد في دبي يوم الخميس.
قال نافين غوناواردان، المدير الإداري والمؤسس المشارك لشركة Lynear Wealth Management، إن الرهان الآمن للمستثمرين في الإمارات سيكون في قطاع السياحة والضيافة، ولكن يجب أن يكون التركيز أكثر في مناطق المنتجعات، مع نقاط جذب رئيسية تشمل الساحل الجنوبي والحزام الشرقي للدولة الجزرية.
“السياحة مستثمرة بشكل جيد للغاية في سريلانكا،” أشار غوناواردان، “إذا نظرت إلى الفنادق، هناك الكثير من المخزون في منطقة كولومبو، لكننا لم نحصل حقًا على الكثير من المخزون من حيث الغرف الفندقية القادمة في مناطق المنتجعات.”
“هناك فرصة هائلة على مدى العامين المقبلين للشركات لإنشاء فنادق في مناطق المنتجعات،” أكد غوناواردان، مشيرًا إلى أن تطوير المزيد من مناطق المنتجعات سيوفر للمسافرين الدوليين الذين يبحثون عن تجارب عالمية المستوى المزيد من الخيارات بخلاف كولومبو.
صناعة أخرى مزدهرة هي البناء، وفقًا لغوناواردان، الذي قال إنه بعد سنوات من الانكماش في القطاع، يقوم السريلانكيون ذوو الدخل المتاح الآن ببناء وتعديل منازلهم.
“يتم بناء المزيد من الشقق، وفي الوقت نفسه، أعادت الحكومة إطلاق العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة. لذلك، خلال العامين المقبلين، نشهد نموًا قويًا في قطاع البناء،” أضاف.
كررت البروفيسورة أروشا كوري، سفيرة سريلانكا لدى الإمارات العربية المتحدة، دعوتها لمزيد من الاستثمارات في بلادها. وقالت لصحيفة الخليج تايمز في المنتدى نفسه: “سريلانكا وجهة جذابة للغاية للاستثمار فيها، ليس فقط من حيث نمط الحياة، ولكن هناك عدد من الفرص المتاحة الآن بالنظر إلى الإصلاحات التي وضعتها الحكومة وتبسيط أطر الحوكمة.”
حددت السفيرة كوري قطاعات اللوجستيات والموانئ والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات معالجة الأعمال والطاقة والطاقة المتجددة كقطاعات نمو جذابة.
وقالت كوري، خاصة للمستثمرين الإماراتيين، إن هناك قانونًا لحماية وتشجيع الاستثمار يشكل أساسًا لزيادة الاستثمار بين الإمارات وسريلانكا.
“هناك اتفاقيات ثنائية توفر أساسًا قانونيًا قويًا لحماية المستثمرين. لقد قمنا بإصلاحات، ونحن نبحث عن مستثمرين جدد، وأؤكد للجميع أن الآن هو أفضل وقت للاستثمار في سريلانكا،” لاحظت كوري، مشيرة إلى مدينة ميناء كولومبو كمركز مالي وتجاري متنامٍ.
كما شكرت السفيرة الجالية السريلانكية الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة. وأشارت إلى أن هناك حوالي 350 ألف سريلانكي في الإمارات، وأن الأموال التي يرسلونها إلى سريلانكا تمثل حوالي ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد، وفقًا لكوري، التي تحث مواطنيها أيضًا على الاستثمار في وطنهم.
في غضون ذلك، أكد تشاتورانغا أبيسينغ، نائب وزير الصناعة وتنمية ريادة الأعمال وعضو برلمان سريلانكا، أن سريلانكا أصبحت الآن “أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ.”
خلال خطابه، أشار أبيسينغ إلى أيامه الأولى عندما كان ناشطًا ناضل من أجل تغيير النظام. الآن بعد وجود حكومة جديدة، أكد أن “الآمال كبيرة والبلاد تسير في المسار الصحيح،” مع تطبيق القانون والنظام والإصلاحات اللازمة في السياسة والإدارة.
وأشار إلى أن سريلانكا تجاوزت أهدافها المالية والاقتصادية في العامين الماضيين، وأن البلاد تقوم بتحديث ورقمنة الخدمات الحكومية.
وردد محافظ البنك المركزي السريلانكي، بي. ناندالال ويراسينغ، الرأي نفسه وقال إن البلاد تتمتع بالتوازن الصحيح للسياسة النقدية التي ستشهد نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 5 و 7 بالمائة.