سريلانكا تنادي المستثمرين.. "آمال كبيرة" واقع في دبي

بينما يمكن للمستثمرين ذوي المحافظ الأكبر الدخول في مشاريع ضخمة، يمكن للمغتربين السريلانكيين العاديين، في الوقت نفسه، البدء ببضع مئات من الدولارات الأمريكية للاستثمار في الصناديق المشتركة والحصول على عائد أعلى لأموالهم التي كسبوها بشق الأنفس، حسبما صرح مدير صندوق لـ Khaleej Times في منتدى المستثمرين Invest Sri Lanka الذي عقد في دبي يوم الخميس.