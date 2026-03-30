سرعة فائقة في قلب العاصفة.. شرطة رأس الخيمة تُدير 939 ألف مكالمة بمهنية عالية

استقبلت غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة إجمالي 939,000 مكالمة خلال المنخفض الجوي الذي أثر على الدولة الأسبوع الماضي. وتم الرد على المكالمات في غضون 10 ثوانٍ فقط، مع وضع سلامة الأفراد على رأس الأولويات، مما يعكس الواجب المهني والإنساني للجهاز.

وصرح العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، بأن القيادة العامة أدارت جميع البلاغات الواردة خلال الأمطار الغزيرة، التي أدت إلى جريان الأودية والسيول الجارفة في مناطق عدة بالإمارة.

ركزت جهود الشرطة على ضمان السلامة العامة، وحماية الممتلكات، وضمان انسيابية حركة المرور في كافة شوارع وطرق رأس الخيمة.

وأضاف أن الفرق المتخصصة في غرفة العمليات وجهت المكالمات والاستفسارات بكفاءة عالية إلى الجهات المعنية كلٌ حسب اختصاصه، مع المتابعة المستمرة حتى معالجة كل بلاغ بشكل كامل.

وأكد العميد المنصوري على أهمية التنسيق المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين وكافة الجهات ذات الصلة، مما ساهم في تقليل آثار الحالة الجوية وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

كما أشاد المدير بوعي الجمهور، الذي تجلى في التزامهم بالتعليمات الصادرة عن القيادة العامة وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ حيث ساهم هذا التعاون بشكل كبير في تقليل الخسائر والأضرار خلال الحالة الجوية. وأعرب العميد المنصوري عن شكره لكافة الجهات في الإمارة، مثمناً جهودهم التي استمرت على مدار الساعة، واصفاً إياهم بأنهم "عملوا كخلية نحل" لإدارة الموقف.

وتحث شرطة رأس الخيمة السكان على الاتصال بالرقم 999 للحالات الطارئة، والرقم 901 للاستفسارات غير الطارئة، لتمكين السلطات من الاستجابة بفعالية.